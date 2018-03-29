Куда можно сдать детские вещи?

Где в Перми принимают в дар детскую одежду на благотворительные цели?

Отвечает администратор группы «ВКонтакте» «Детские вещи. Обменяю или отдам даром. Пермь» Ольга Алексеева

«Поищите в соцсетях группы, подобные нашей, и разместите в них пост о том, что отдадите нуждающимся детские вещи. Их желательно сфотографировать. А если хотите отдать всё и сразу, то можете привезти детские вещи в Пермский краевой фонд социальной поддерж­ки населения (ул. Советская, 64, время работы: пн-чт — с 9 до 18, пт — с 9 до 17. Обед — с 13-14).

Обязательное условие: вся одежда должна быть чистой, без дырок и пятен. На ней должны присутствовать все пуговицы, кнопки, замки и молнии».