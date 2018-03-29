Студент МГТУ принял участие во Всероссийском форуме «Наши победы»

С 23 по 26 марта в Москве состоялся Всероссийский форум добровольцев «Наши победы», собравший более 400 волонтеров со всех уголков России, принимавших активное участие в работе предвыборного штаба В. В. Путина.

Участником мероприятия стал студент факультета информационных систем в экономике и юриспруденции МГТУ Заур Абрегов (БИ-11) как представитель штаба В. В. Путина от Республики Адыгея.

В форуме принимали участие известные политики, космонавты, актеры, спортсмены и прогрессивная молодежь из всех регионов России, доверенные лица В. В. Путина и сотрудники его предвыборного штаба.

Во время президентских выборов со штабом В. В. Путина сотрудничали 23 тыс. добровольцев. Ребята помогали тогда ещё кандидату в президенты в своих городах. Встречались с жителями, решали проблемы, агитировали, помогали.

«На Всероссийском слете добровольцев подвели итоги кампании и наградили самых активных участников. Совместную работу с инициативной молодежью решили продолжить в рамках нового проекта «Наши победы», целью которого является продвижение идей патриотизма среди молодежи, побед России в науке, спорте, космонавтике, экономике, творчестве», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Идею поддержал глава государства. В планах волонтерского движения — рассказывать о современных достижениях России и ее героях. Организаторы планируют проводить такие встречи по всей стране.