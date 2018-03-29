Одному из кортов академии Муратоглу присвоено имя Энди Маррея

Знаменитый тренер Патрик Муратоглу сообщил, что одному из кортов его теннисной академии во Франции было присвоено имя бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея. Уроженец Даблейна, продолжающий восстанавливаться после травмы, прибыл в академию, где сыграл со студентами.

«Для меня большая честь присвоить имя Энди Маррея корту теннисной академии Муратоглу. Очень рад, что он прибыл сюда и сыграл со студентами. Энди — великий чемпион, которого я уважаю и которым восхищаюсь. Желаю ему всего лучшего на пути к восстановлению», — написал Муратоглу в «Твиттере».

Фото доступно в «твиттере» академии Муратоглу.