РАН предлагает бороться с экстрасенсами в научных батлах

В эфире НСН эксперт рассказал, как сделать научно-популярные передачи популярнее, чем проекты с участием экстрасенсов.

«Пока со мной никто не связывался по этому поводу, но я только за то, чтобы пообщаться на тему. Я бы на месте президента РАН не ограничивался только авторами книг и позвал бы людей, которые уже завоевали доверие аудитории за счет хорошего интерактивного контента. Сейчас в интернете много людей, которые делают увлекательные видео, проекты, с необычных сторон рассматривают научные вопросы. Да, у передач про экстрасенсов хорошая реклама, и люди любят все необычное, удивительное. Но должен появиться кто-то, кто делает не менее интересное, но при этом научное и замечательное, как в свое время Сергей Капица . Но я не думаю, что должен быть один человек, который олицетворяет собой все это движение. Как раз замечательно, что есть много разных форматов, экспертов», — сказал Панчин.

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Например, по мнению исследователя, на телевидении нужно активнее внедрять такой формат, как научные бои — интеллектуальные состязания между учеными в прямом эфире. «Телевидение у нас так устроено, что важнее рейтинги, а наука всегда была интересна узкому кругу людей. Большинство же интересуются футболом, спортом, музыкой, красотой, модой и чем-то сверхъестественным. Но это процесс, который требует времени. У всех научно-популярных проектов, за которыми я слежу, аудитория постепенно расширяется. На телевидении появились уже новые форматы научно-популярных выпусков — научные бои, где молодые ученые рассказывают про свои исследования, и после этого голосование решает, кто лучше из них выступил», — отметил Панчин в беседе с НСН.