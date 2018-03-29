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Совершили ошибку: МИД раскритиковал единодушие стран ЕС по «делу Скрипаля»
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Совершили ошибку: МИД раскритиковал единодушие стран ЕС по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА СЧИТАЕТ, ЧТО СТРАНЫ, ПОДДАВШИЕСЯ ДАВЛЕНИЮ США И БРИТАНИИ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЯ, СОВЕРШИЛИ ОШИБКУ — МИД РФ
РИА НОВОСТИ
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