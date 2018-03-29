У псковских гребцов скоро появится новая лодка

Новая лодка-одиночка в скором времени появится в отделении гребного спорта Центра спортивной подготовки Псковской области, сообщили в пресс-службе администрации региона. Обновление материально-технической базы Центра идет за счет средств федерального бюджета. Деньги выделены в рамках адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ.

«Мы покупаем лодку для нашего гребца Александра Матвеева . Саша — член сборной команды России, победитель Первенства и Чемпионата России по гребному спорту, серебряный призер Первенства мира среди юниоров. На новой лодке он сможет достичь еще более высоких результатов», — рассказал директор Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров

В настоящее время проходит аукцион на покупку оборудования. Начальная цена контракта составляет более 730 тыс. рублей.

Он также отметил, что за последние два года Центр приобрел две лодки-одиночки для академической и адаптивной гребли, комбинированную лодку-двойку, новые наборы весел, гребной тренажер и другой инвентарь на общую сумму более 3 млн рублей.

Псков — один из старейших центров развития академической гребли в России. Этот вид спорта на протяжении многих лет являлся базовым видом спорта в Псковской области. На гребной базе подготовлено 8 Заслуженных мастеров спорта, 19 мастеров спорта международного класса, 184 мастера спорта СССР и России, 5 Заслуженных тренеров СССР и России.