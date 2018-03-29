Лилиан Тюрам: «Нужно останавливать матчи, когда проявляется расизм на стадионах» 

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиан Тюрам считает, что с расизмом в футболе нужно бороться более жестко. Он отреагировал на сообщения о том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) в адрес некоторых французских игроков звучали расистские выкрики.
— Нам нужно поблагодарить тех зрителей и сторонних наблюдателей, которые осудили это, — цитирует AFP Тюрама. — Есть ли реальное желание со стороны ФИФА, России и общества в целом решить эту проблему? Как объяснить то, что ситуация кардинальным образом не меняется? Сколько мы уже говорим о расизме на стадионах? Наверное, судьям нужно останавливать матчи и уводить игроков с поля, если возникают проявления расизма.