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Лилиан Тюрам: «Нужно останавливать матчи, когда проявляется расизм на стадионах»
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Лилиан Тюрам: «Нужно останавливать матчи, когда проявляется расизм на стадионах» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции Лилиан Тюрам считает, что с расизмом в футболе нужно бороться более жестко. Он отреагировал на сообщения о том, что во время товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) в адрес некоторых французских игроков звучали расистские выкрики.
— Нам нужно поблагодарить тех зрителей и сторонних наблюдателей, которые осудили это, — цитирует AFP Тюрама. — Есть ли реальное желание со стороны ФИФА, России и общества в целом решить эту проблему? Как объяснить то, что ситуация кардинальным образом не меняется? Сколько мы уже говорим о расизме на стадионах? Наверное, судьям нужно останавливать матчи и уводить игроков с поля, если возникают проявления расизма.
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