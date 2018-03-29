Флешмоб к ЧЕ-2018 по спортивной борьбе в Дагестане поддержали Васильев, Карелин и Брюсов

"Флешмоб, посвященный чемпионату Европы 2018 года по спортивной борьбе, набирает популярность. Известные спортсмены, коллективы министерств, соотечественники из других регионов фотографируются с табличкой Welcome to the Republic of Dagestan, приветствуя иностранных гостей предстоящего чемпионата. Акцию также поддержали и Владимир Васильев вместе с Александром Карелиным и Георгием Брюсовым во время встречи в Махачкале", — сказал представитель пресс— службы.

По его словам, в рамках встречи с руководителем региона Александр Карелин и Георгий Брюсов обсудили подготовку и проведение ЧЕ-2018 в Каспийске.

"Ваша поддержка, четкое целеположение, модернизация спорткомплекса, привлечение медийных ресурсов располагают всех остальных участников. Важно продемонстрировать, что это событие не только для борцов — ведь, по сути, именно сейчас наши команды начинают отбор спортсменов к олимпийским играм в Токио — но это событие для всего российского спорта", — сказал Карелин, слова которого приводит собеседник агентства.

Как отметили в пресс-службе, все снимки по флешмобу размещаются в социальных сетях с тегом #kaspeuro2018.