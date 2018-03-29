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Посол Испании в РФ назвал великолепными условия базы Краснодара к ЧМ-2018
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Посол Испании в РФ назвал великолепными условия базы Краснодара к ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Посол Испании в России Игнасио Ибаньес выразил надежду, что испанской сборной будет комфортно на базе в Краснодаре. Ибаньес также назвал великолепными условия, созданные для пребывания испанских футболистов во время чемпионата мира.
— Во время проведения чемпионата мира по футболу в Краснодаре будут проживать наши спортсмены, — цитирует "РИА Новости" Ибаньеса. — Наши спортсмены, представители наших профильных организаций уже были на месте, в футбольном клубе «Краснодар» и смогли высоко оценить созданные там условия. Они просто великолепны. Надеюсь, что нашим спортсменам будет комфортно. Спасибо за это.
Напомним, чемпионат мира-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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