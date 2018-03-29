На один мандат — 36 претендентов: «единороссы» дали старт предвыборной кампании в гордуму Екатеринбурга

Как рассказал секретарь областного отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий на заседании регионального политсовета «Единой России» принимать участие в предварительном голосовании (праймериз) в гордуму сможет любой желающий. Сами праймериз состоятся 3 июня, по результатам которых будут отобраны 75 человек для выдвижения.

«Схема списка достаточно сложная, но она уже применялась в Нижнем Тагиле в прошлом году. У нас будет 18 одномандатников, 18 территориальных групп по три человека и три человека в общегородском списке», — пояснил присутствующим Виктор Шептий.

Глава свердловских «единороссов» посчитал, что судя по прошлым годам на одно депутатское кресло будут претендовать 36 человек. Корреспонденту «ФедералПресс» он пояснил, что конкурентов «единороссы» не боятся.

«Собчак и ее партия нам вообще не страшна. По результатам выборов у нее выше среднероссийских результатов. Она и ее команда будут какое-то внимание проявлять, но мы никогда не были обделены повышенным вниманием от так называемых партий либерального толка. Ничего нового не произошло. Единственное, что изменилось, если судить по итогам выборов №1, больше людей голосует за нашу партию, меньше людей голосует за так называемых либералов. Конкуренции мы не боимся. Тем более при подборе наших кандидатов, при подготовке программы мы раньше всех стартуем», — пояснил Шептий.