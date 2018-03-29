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На один мандат — 36 претендентов: «единороссы» дали старт предвыборной кампании в гордуму Екатеринбурга
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На один мандат — 36 претендентов: «единороссы» дали старт предвыборной кампании в гордуму Екатеринбурга 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как рассказал секретарь областного отделения партии «Единая Россия»Виктор Шептий на заседании регионального политсовета «Единой России» принимать участие в предварительном голосовании (праймериз) в гордуму сможет любой желающий. Сами праймериз состоятся 3 июня, по результатам которых будут отобраны 75 человек для выдвижения.
«Схема списка достаточно сложная, но она уже применялась в Нижнем Тагиле в прошлом году. У нас будет 18 одномандатников, 18 территориальных групп по три человека и три человека в общегородском списке», — пояснил присутствующим Виктор Шептий.
Оргкомитетом будет руководить сам Виктор Шептий (как он пояснил, по должности секретаря). Кроме того в комитет войдут члены исполкома: Александр Косинцев и Андрей Мозолин, депутаты Заксобрания Александр Серебренников, Сергей Никонов и Михаил Клименко, представители «Молодой гвардии» Артем Николаев и Ирина Виноградова, члены Общественной палаты региона Сергей Майзель и Сергей Полыганов, главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин и еще несколько представителей общественных организаций. Всего 20 человек. Как пояснил Шептий, они будут заниматься организационными вопросами. Итоги праймериз будут подведены 10 июня — в день, когда будет официально объявлен день выборов в гордуму.
Глава свердловских «единороссов» посчитал, что судя по прошлым годам на одно депутатское кресло будут претендовать 36 человек. Корреспонденту «ФедералПресс» он пояснил, что конкурентов «единороссы» не боятся.
«Собчак и ее партия нам вообще не страшна. По результатам выборов у нее выше среднероссийских результатов. Она и ее команда будут какое-то внимание проявлять, но мы никогда не были обделены повышенным вниманием от так называемых партий либерального толка. Ничего нового не произошло. Единственное, что изменилось, если судить по итогам выборов №1, больше людей голосует за нашу партию, меньше людей голосует за так называемых либералов. Конкуренции мы не боимся. Тем более при подборе наших кандидатов, при подготовке программы мы раньше всех стартуем», — пояснил Шептий.
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