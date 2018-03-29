Места с историей: бассейн «Чайка», где снимали «Розыгрыш» и «Ночной дозор»

Более 60 лет он привлекает спортсменов, артистов, фотографов, режиссеров и любителей водных процедур. Когда-то здесь тренировался Владимир Буре , делали репортажи для журнала Life, а сегодня снимают клипы и водят экскурсии. Корреспонденты РИАМО сходили в бассейн «Чайка» и узнали, как изменился бассейн за последнее время. На высоте курантов: что находится внутри Спасской башни Кремля >>

Бассейн открыли в 1957 году, к Международному фестивалю молодежи и студентов. Тогда бассейн был закрытым и предназначался только для профессиональных спортсменов. В дни соревнований здесь побывали несколько десятков тысяч спортсменов из 131 страны мира.

Свое оригинальное название бассейн получил только в 1960 году в честь легендарного позывного «Чайка» Валентины Терешковой , первой и единственной в истории женщины-космонавта, совершившей одиночный полет в космос.

Спортивную карьеру здесь начинали победитель мюнхенской Олимпиады по прыжкам в воду Владимир Васин , олимпийская чемпионка Монреаля Елена Войцеховская , призер Олимпийских игр в Мехико и Мюнхене Владимир Буре. Во время Олимпиады-80 бассейн стал официальной тренировочной базой для сборных СССР по синхронному плаванию и прыжкам в воду, а также для триумфаторов московской Олимпиады — команды по водному поло.

Общественным бассейн стал лишь в 90-е годы, когда он открыл двери для всех любителей плавания и других водных видов спорта. Здесь проводятся групповое и индивидуальное обучение плаванию, а также тренировки по водному поло, синхронному плаванию и аквааэробике.

В 2016 году в «Чайку» пришла молодая команда, бассейн вошел в состав кинокомпании «Союз Маринс Групп». Здесь открылся тренажерный зал, где можно заниматься силовыми программами и танцами, а после занятий посетить сауну. В спортивном комплексе есть теннисный корт, который любят посещать знаменитые политики, телеведущие и звезды отечественного шоу-бизнеса, среди которых Владимир Познер , теннисистка Вера Кузнецова Александр Ф. Скляр и многие другие.

С момента открытия «Чайка» не раз становилась съемочной площадкой для фильмов и клипов — в 60-е годы Марсель Палиеро и Сергей Михалков запечатлели «Чайку» в одном из эпизодов фильма «Леон Гаррос ищет друга», в 1976 герои фильма Владимира Меньшова «Розыгрыш» проводили именно здесь свои тренировки. В 2004 году Тимур Бекмамбетов в «Чайке» снял одну из самых красивых сцен «Ночного дозора», в которой демонстрируется панорама бассейна с высоты птичьего полета.