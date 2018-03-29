Эмма Тимербулатова — вторая в рейтинге СБР среди юниорок

Всего в рейтинге представлено 46 юниоров и 47 юниорок.

В текущем рейтинге Союза биатлонистов России за зимний сезон 2017-2018 тюменские юниоры держатся в десятке сильнейших.

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