В текущем рейтинге Союза биатлонистов России за зимний сезон 2017-2018 тюменские юниоры держатся в десятке сильнейших.
Вячеслав Малеев занимает четвертое место, Вадим Истамгулов — пятое, Сергей Демичев — восьмое, Илья Новопашин — десятое. Возглавил рейтинг Игорь Малиновский, выступающий за Омскую область.
Среди девушек Эмма Тимербулатова — вторая, Екатерина Санникова — седьмая, Ксения Жужгова — десятая. На первой позиции — спортсменка Свердловской области Полина Шевнина.
Всего в рейтинге представлено 46 юниоров и 47 юниорок.