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Эмма Тимербулатова — вторая в рейтинге СБР среди юниорок
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Эмма Тимербулатова — вторая в рейтинге СБР среди юниорок 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
В текущем рейтинге Союза биатлонистов России за зимний сезон 2017-2018 тюменские юниоры держатся в десятке сильнейших.
Вячеслав Малеев занимает четвертое место, Вадим Истамгулов — пятое, Сергей Демичев — восьмое, Илья Новопашин — десятое. Возглавил рейтинг Игорь Малиновский, выступающий за Омскую область.
Среди девушек Эмма Тимербулатова — вторая, Екатерина Санникова — седьмая, Ксения Жужгова — десятая. На первой позиции — спортсменка Свердловской области Полина Шевнина.
Всего в рейтинге представлено 46 юниоров и 47 юниорок.
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