На проведение Олимпиады-2026 претендуют семь стран

На проведение 25-х зимних Олимпийских игр в 2026 году подали заявки семь стран. Как сообщает портал Insidethegames.biz, на Игры претендуют города Грац и Шламдинг (Австрия), Милан и Турин (Италия), Калгари (Канада), Эрзурум (Турция), Саппоро (Япония), Сьон (Швейцария) и Стокгольм (Швеция).

В течение полугода страны-участницы должны предоставить подробную информацию по своим заявкам. Столица зимней Олимпиады будет определена в сентябре 2019 года на сессии МОК в Милане.

Стоит отметить, что Саппоро уже принимал зимнюю Олимпиаду в 1972 году, Калгари — в 1988-м, Турин — в 2006-м. В Стокгольме в 1912 году проходила летняя Олимпиада.