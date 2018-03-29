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В Воронеже к рыбаку вышла лиса: видео появилось в сети
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В Воронеже к рыбаку вышла лиса: видео появилось в сети 

Вести Воронеж 1 час назад
Горожанин угостил животное салом. Лиса вышла к рыбаку, сидевшему на Воронежском водохранилище между Чернавским мостом и островом, утром четверга, 29 марта. Горожанин Александр Вовк поделился видео в соцсети. Рыбак угостил животное салом, лиса отказываться от него не стала. Животное держалось на расстоянии от мужчины, никакой агрессии не проявляла. Пользователи соцсети предположили, что зима в Воронеже оказалась настолько затяжной, что лисы в поисках еды не бояться выходить к человеку. Впрочем, в конце 2017 года руководитель Центра помощи диким животным Анита Дикая рассказывала корреспонденту «Вести-Воронеж» о том, что за последний год в городе превышена численность лис, «поэтому мы часто замечаем их в городе и на окраинах». — Они не обязательно бешенные, могут быть просто дикие. Но, насколько мне известно, домашних лис в Воронеже нет. В целях безопасности, если увидели лису, подходить к ней никоим образом не надо. Даже если она здорова, всё равно может укусить, что тоже очень опасно, — уточнила Анита Дикая. Екатерина Трещикова
Фото и видео — Александр Вовк
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