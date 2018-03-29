Игры престолов: победы и провалы Российской империи на Олимпиаде

В июле 1908 года борец Александр Петров блистал в Лондоне. Во всем олимпийском турнире по греко-римской борьбе ему точно не было равных. Даже представитель хозяев турнира, крепкий Фредерик Хамфри, так и не смог подойти к российскому чемпиону и вылетел на первой же стадии турнира. А уже через день Петров победил «гору мышц» из Венгрии — Хуго Пайра и обеспечил Российской империи первую олимпийскую медаль в истории. Правда, она оказалась серебряной — в финале спорным судейским решением богатыря лишили победы в пользу венгра Ричарда Вайса.

Петрова в Лондон отправил вовсе не «император и самодержец Всероссийский» и даже не профильное министерство. В России к Олимпиаде относились не столь серьезно — были более значимые проблемы. На свои вторые Игры империя отправилась за счет общественного деятеля графа Георгия Рибольера — представителя страны в МОК.

Что и говорить, если даже собственного Олимпийского комитета в стране не было. Он появился лишь спустя три года, в преддверии первой крупной и одной из самых провальных в истории России Олимпиад. Российский Олимпийский комитет официально был основан лишь 29 марта 1911 года — 107 лет назад. В день рождения официального олимпийского движения в России «МИР 24» вспомнил историю участия империи в главном спортивном соревновании мира.

«Не до Олимпиады нам!»

{} Первые со времен античности Игры, еще стараниями Пьера де Кубертена , прошли в 1896 году в Афинах. Конечно, никаких профессиональных спортсменов в мире на тот момент не было, поэтому любители соревновались в видах спорта, оставленных им далекими греческими предками.

Тем, кто хотел поучаствовать в Олимпиаде, приходилось брать отпуск, тратить свои деньги на длительную поездку и пребывание в Афинах, а также на минимальный спортинвентарь. Впрочем, были у такой системы и свои плюсы: поучаствовать в Играх мог практически любой — достаточно было приехать в Грецию, зарегистрироваться в качестве участника и сдать некий минимальный норматив, над которым современные спортсмены бы лишь посмеялись.

В Российской империи у заинтересованных атлетов денег на поездку не нашлось. Достоверно известно лишь об одном россиянине, который приехал в тот год в Афины и попытался принять участие в историческом событии. Это Николай Риттер из Киевской казенной палаты. Мужчина уволился с основного места работы ради поездки, устроился спортивным корреспондентом в газету, чтобы она частично оплатила дорогу, и записался на соревнования по борьбе и стрельбе. Правда, снялся с них еще до начала основного этапа Олимпиады. Причина сейчас кажется невероятной: атлет потерял свой счастливый талисман, а без него выступать не смог. Первые Игры прошли без России.

В 1900 году в Париж приехали аж пять спортсменов из Российской империи — все так же на свои деньги. В команду вошли три фехтовальщика и два конника. Последние приняли участие лишь в показательных соревнованиях — гонках с тележкой, а за медали бороться не стали. В фехтовании же у России даже были шансы на медали. Несмотря на то, что первый из трех спортсменов не прошел квалификацию, — из-за чего его имени даже нет в официальных документах — Петр Заковорот и Юлиан Мишо заняли соответственно пятое и седьмое место в финале.

На Олимпиаду-1904 в американском Сент-Луисе у россиян тоже не хватило денег. Впрочем, в тот момент это была общая для европейцев проблема: за редким исключением практически все спортсмены решили не ехать на другой континент.

Первые медали

{} В 1908 году в Лондон помимо Александра Петрова приехали еще пять спортсменов. Из них двое также получили медали. И если о серебряном призере в греко-римской борьбе легковесов Николае Орлове ничего неизвестно, то чемпион в фигурном катании Николай Коломенкин-Панин — спортсмен мирового масштаба.

С раннего детства в Воронежской губернии будущий чемпион занимался на самодельных деревянных коньках с железным полозом. Сначала он катался для удовольствия, затем стал придумывать собственные пируэты, получил в подарок на Рождество настоящие коньки и начал заниматься фигурным катанием профессионально.

Когда по семейным обстоятельствам ему пришлось приехать в Санкт-Петербург, Коломенкин выпросил разрешение тренироваться в Юсуповском саду. Там атлет также освоил хоккей и сани — универсалы вообще не были редкостью в спорте на стыке веков. Но все же настоящей любовью юноши осталось фигурное катание.

Помочь легенде:

Как Путин исправлял промах Буре

С 1901 года, когда он впервые заявился на соревнования по «искусству катания на коньках», взявший фамилию Панин фигурист шесть раз выигрывал чемпионат России, но, к сожалению, занял лишь второе место на ЧМ-1903 в Петербурге, уступив легендарному шведу Ульриху Сальхову. Возможности отыграться россиянину пришлось ждать долго.

В соревнованиях по фигурному катанию на Играх-1908 из пяти судей двое были шведами, а еще один дружил с Сальховым. По мнению большинства спортивных историков, Панина просто засудили. Трое имевших интерес в соревновании судей поставили необычайно низкие оценки программе россиянина, у двух других он оказался на первом месте. Протестуя против такого судейства, фигурист отказался от участия в этой программе.

Разозлившись, Сальхов решил максимально выложиться на соревнования по специальным фигурам. Эта программа получилась у него настолько хорошо и математически точно, что судьи сначала не поверили, что человек может вытворять такое на льду, а шведу Сальхову пришлось срочно сниматься с соревнования, чтобы избежать разгромного поражения. Так Российская империя получила свое первое и единственное золото. Панин выступит и через четыре года, но это совсем другая история.

Как финны свою метрополию обыграли

{} Итак, в 1911 году был образован Российский Олимпийский комитет. В стране бум спорта, массово образуются профильные общества, создаются первые футбольные и хоккейные команды. К Олимпиаде-1912 в Стокгольме государство подходило со всей ответственностью и желанием показать свой лучший результат. В Швецию выехал 181 российский спортсмен. Никто и не предполагал, что закончится это катастрофой.

Когда наши современники спустя сто лет смотрят на неофициальный медальный зачет Олимпиады в Стокгольме, удивляет наличие двух российских флагов в таблице. Все дело в том, что входящая в состав империи Финляндии выставила отдельную команду из 164 спортсменов. Им запретили использовать собственный флаг, но разрешили выступать отдельно. На первых же своих Играх северная команда заняла четвертое место в общем зачете. Российская империя же не вошла даже в ТОП-15. Скромные финны, боровшиеся за свою независимость хотя бы в спорте, в разы превзошли результаты спортсменов из метрополии.

Несмотря на вложение серьезных средств и на то, что возглавлял олимпийскую команду лично Великий князь Дмитрий Романов , спортсмены из России приехали в Швецию неподготовленными. Всего лишь два серебра и три бронзы на одну из самых крупных делегаций на Олимпиаде — безусловный провал.

Быть русским — уже допинг

Звезды и олимпийские чемпионы о решении МОК Большая часть велоспортсменов сошли с дистанции до финиша. Ни один легкоатлет не дошел до финальных соревнований. Гимнасты массово остались в районе 40-го места. Из нескольких десятков стрелков только Гарри Блау смог получить бронзу. Кроме него лишь уже известный нам Николай Коломенкин-Панин смог войти в десятку — на этой Олимпиаде он решил не выступать на коньках, а сконцентрироваться на стрельбе. Провалились и российские фехтовальщики: ни один из них не дошел даже до финала.

Отдельно стоит рассказать об олимпийском футбольном турнире. Сначала жребий свел Россию с Финляндией, которая благодаря голу в концовке обыграла свою метрополию со счетом 2:1. Россияне попали в утешительный турнир, где встретились с катком-Германией. Как известно, в футбол играют 11 человек, а побеждают немцы, но не со столь же крупным счетом! 16:0, 10 голов Готфрида Фукса и полная безнадега. Крупнее российская сборная еще не проигрывала за всю свою историю.

Серебро сумел завоевать борец Мартин Клейн и стрелковая команда из Амоса Каша, Николая Мельницкого, Павла Войлошникова и Георгия Пантелеймонова. Бронзу, помимо Блау, получила команда по парусному спорту и Хуго-Максимилиан Куузик, который выступал в индивидуальном зачете по академической гребле.

Финны на тех Играх завоевали девять золотых медалей, восемь серебряных и девять бронзовых.

Так завершилась первая в истории российского спорта массовая Олимпиада. Следующей придется ждать аж 40 лет, но она уже будет куда более удачной: СССР тратил много сил и денег на подготовку спортсменов. ОКР при советской власти был сначала расформирован (на его месте появился НОК СССР), и лишь в 1992 году его восстановили с прежним названием. Правда, уже без патронажа императорского двора.

Познай Дзен с намиПодпишись на нас в Telegram