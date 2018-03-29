Пока депутаты облсобрания добиваются от Минобра России федерального финансирования на дополнительные места в СГМУ, мы предлагаем вам посмотреть на тех, кто уже выбрал непростую стезю медицины и учился в Северном государственном медуниверситете. Красавицы в белых халатах — в нашей инстаподборке.
Жизнь — это не только учеба, но если ты не можешь пройти даже через эту ее часть, то на что ты, вообще, способен? #мотивация#учисьулучших#сгму#2018#arhangelsk#apatity#chemistry#pharmacistlife#studentlife# Публикация от 👑Анастасия Александровна💋 (@nastix123) 22 Янв 2018 в 6:15 PST Публикация от Мария Филиппова (Фоменок) (@masha_fomenok) 15 Янв 2018 в 8:39 PST Публикация от @manushkinakatya 11 Июл 2017 в 2:34 PDT Публикация от Цхистик (@chposer) 22 Ноя 2017 в 9:31 PST Публикация от Valeriya (@valeriya_vishnyakova) 26 Мар 2018 в 4:12 PDT Публикация от Doctor 💉 (@angelinaa.malina) 1 Июн 2016 в 4:55 PDT Публикация от ₭ Ꮥ £ ℕ Î ₳ (@ksn.24) 29 Мар 2018 в 5:28 PDT Публикация от Виктория🍒 (@_verbova_) 1 Июн 2016 в 10:36 PDT Публикация от Аня (@anna_kirrr) 20 Мар 2018 в 11:52 PDT