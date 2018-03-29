Хакеры похитили у россиян почти миллиард рублей за прошлый год

С банковских карт россиян в 2017 году хакеры незаконно сняли 961 млн рублей, сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу Дмитрий Баранов на пресс-конференции в ярославском пресс-центре «Интерфакса»

«Средняя сумма несанкционированной операции составляет 3 тысячи рублей. Это по мировым меркам очень низкий результат. Это то, чем мы обоснованно гордимся. Защищенность наших средств, хранящихся в электронном виде, лучше, сильнее и надежнее. Мы можем гордиться нашим образованием, уровнем программистов, которых готовят наши вузы», — сказал Баранов.

Он отметил, что хакеры — это не единственная опасность, с которой сталкиваются россияне. Еще одна из них — фальшивые деньги, хотя их количество год от года снижается. Самыми распространенными поддельными банкнотами в России являются пятитысячные купюры.

Он также рассказал, что появилось много сайтов, предлагающих купить фальшивые банкноты.

«Их продают, чтобы наивные граждане их приобрели, не предполагая, что за это могут получить 7 лет колонии. Хостинги этих сайтов в Панаме, Белизе, Вьетнаме, Палау и других странах», — сказал Баранов.

В свою очередь, начальник отдела контроля деятельности управления надзора за рынком микрофинансирования ГУ ЦБ РФ по ЦФО Анастасия Андрющенко сообщила о том, что в России набирает обороты такой вид мошенничества, как «раздолжнители».

«К сожалению, сейчас многие люди испытывают трудности с обслуживанием кредитов, взятых в банках и микрофинансовых организациях. Подобные фирмы обещают заемщику за небольшое вознаграждение (как правило, это 20-30% от долга) взять на себя полное погашение кредита.

Звучит фантастически, но люди, которые находятся в тяжелом положении, доверяются подобным организациям», сказала Андрющенко.

Она также рассказала, что после заключения договора «раздолжнитель» делает первый взнос в банк, а через два-три месяца выясняется, что долг не погашен, а «благодетель» скрылся.

«Таким образом, человек дважды несет потери. Это очень опасный вид мошенников», — отметила Андрющенко.

По словам Баранова, ЦБ РФ ведет активную работу по выявлению мошенников. Так, в частности, в 2017 году по инициативе Банка России были закрыты более 800 мошеннических сайтов в сфере финансовых рынков, 160 сайтов лжебанков, 62 сайта лже-МФО и 111 сайтов лжестраховых компаний и 45 сайтов финансовых пирамид.