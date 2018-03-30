Главой парламента Туркмении избрана бывшая вице-спикер Гульшат Маммедова

АШХАБАД, 30 мар — РИА Новости . Новый состав Меджлиса (парламента) Туркменистана в пятницу на первом заседании избрал спикером Гульшат Маммедову, которая в парламенте прошлого созыва занимала пост вице-спикера, сообщает Туркменское телевидение.

На первом заседании парламента, который был избран 25 марта, председательствовал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов . Он поздравил депутатов, пожелав им успешной работы и оправдания доверия избирателей. Глава государства поблагодарил депутатов прежнего созыва и бывшего председателя Меджлиса Акджу Нурбердыеву, которая возглавляла туркменский парламент более десяти лет.

Затем состоялись выборы председателя Меджлиса и его заместителя. На пост спикера парламента была предложена кандидатура Маммедовой. По результатам тайного голосования, парламент принял закон об избрании Маммедовой председателем Меджлиса.

На пост вице-спикера открытым голосованием был избран председатель Демократической партии Туркменистана Касымгулы Бабаев. После этого депутаты избрали председателей восьми парламентских комитетов.

Меджлис Туркменистана является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

Парламент принимает Конституцию, законы, вносит в них изменения и дополнения, контролирует их исполнение, принимает государственный бюджет, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента Туркменистана, депутатов Меджлиса.