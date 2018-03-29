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10 знаменитостей, которые ушли в политику
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10 знаменитостей, которые ушли в политику 

Журнал ОК! 2 часа назад
19 марта американская актриса Синтия Никсон, известная ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», сообщила о своем желании занять пост губернатора Нью-Йорка. В честь этого мы решили вспомнить и других знаменитостей, которые бросили актерскую или спортивную карьеру ради политических амбиций.
Рональд Рейган
Голливудский актер Рейган распрощался с блестящей карьерой в пользу губернаторского кресла Калифорнии. В 1967 году он победил на выборах и оставался во главе штата до 1975 года.
Фотография: Legion-Media Рональд Рейган
Мария Кожевникова
После окончания съемок в сериале «Универ» Мария стала активисткой «Молодой гвардии Единой России» и с 2011 по 2016 была депутатом Государственной думы.
Мария Кожевникова
Арнольд Шварценеггер
Актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора штата Калифорнии два срока подряд с 2003 года.
Фотография: Legion-Media Арнольд Шварценеггер
Николай Валуев
Профессиональный боксёр был избран депутатом Государственной думы в 2011 году. Николай является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.
Николай Валуев
Дональд Трамп
Успешный бизнесмен Дональд Трамп впервые заговорил о политике в 2010 году, однако только в 2015-м он все же решился вступить в президентскую гонку — и не прогадал.
Фотография: Legion-Media Дональд Трамп
Алина Кабаева
Новый этап в жизни гимнастки начался в 18 лет, когда Кабаева занялась политической и общественной деятельностями. Спортсменка вступила в партию «Единая Россия», а в 2007 году она получила статус депутата Государственной думы РФ пятого созыва. Завершила свою политическую карьеру Алина в 2014 году, заняв должность председателя совета директоров холдинга «Национальная МедиаГруппа».
Алина Кабаева
Ширли Темпл
В 1967 году, после завершения актерской карьеры, звезда телевидения и кино занялась политикой: стала видным дипломатом и послом.
Фотография: Legion-Media.ru Ширли Темпл
Светлана Хоркина
После ухода из спорта (в 2004 году) «Королева брусьев» родила сына и ушла в политику. В сентябре 2016 года Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва, а через два года ей было присвоено очередное воинское звание «полковник».
С Великим Днём Победы!#хоркина #Победа#россия?
A post shared by Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) on  May 9, 2017 at 3:29am PDT  Мэнни Пакьяо
В 2010 году филиппинский боксер Пакьяо победил на выборах в Конгресс. В 2016-м заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в сенат и победил.
Фотография: Legion-Media Мэнни Пакьяо
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