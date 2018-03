10 знаменитостей, которые ушли в политику

19 марта американская актриса Синтия Никсон , известная ролью Миранды в сериале «Секс в большом городе», сообщила о своем желании занять пост губернатора Нью-Йорка. В честь этого мы решили вспомнить и других знаменитостей, которые бросили актерскую или спортивную карьеру ради политических амбиций.

Голливудский актер Рейган распрощался с блестящей карьерой в пользу губернаторского кресла Калифорнии. В 1967 году он победил на выборах и оставался во главе штата до 1975 года.

Фотография: Legion-Media Рональд Рейган

После окончания съемок в сериале «Универ» Мария стала активисткой «Молодой гвардии Единой России» и с 2011 по 2016 была депутатом Государственной думы

Мария Кожевникова

Актер и бодибилдер Арнольд Шварценеггер занимал пост губернатора штата Калифорнии два срока подряд с 2003 года.

Фотография: Legion-Media Арнольд Шварценеггер

Профессиональный боксёр был избран депутатом Государственной думы в 2011 году. Николай является членом комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Николай Валуев

Успешный бизнесмен Дональд Трамп впервые заговорил о политике в 2010 году, однако только в 2015-м он все же решился вступить в президентскую гонку — и не прогадал.

Фотография: Legion-Media Дональд Трамп

Новый этап в жизни гимнастки начался в 18 лет, когда Кабаева занялась политической и общественной деятельностями. Спортсменка вступила в партию «Единая Россия» , а в 2007 году она получила статус депутата Государственной думы РФ пятого созыва. Завершила свою политическую карьеру Алина в 2014 году, заняв должность председателя совета директоров холдинга «Национальная МедиаГруппа».

Алина Кабаева

В 1967 году, после завершения актерской карьеры, звезда телевидения и кино занялась политикой: стала видным дипломатом и послом.

Фотография: Legion-Media.ru Ширли Темпл

После ухода из спорта (в 2004 году) «Королева брусьев» родила сына и ушла в политику. В сентябре 2016 года Хоркина стала доверенным лицом партии «Единая Россия» на выборах в Государственную думу VII созыва, а через два года ей было присвоено очередное воинское звание «полковник».

С Великим Днём Победы!#хоркина #Победа#россия?

A post shared by Хоркина Светлана (@khorkinasvetlana) on May 9, 2017 at 3:29am PDT Мэнни Пакьяо

В 2010 году филиппинский боксер Пакьяо победил на выборах в Конгресс. В 2016-м заявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы в сенат и победил.

Фотография: Legion-Media Мэнни Пакьяо