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Чирлидеры соберутся в КЦ «Лидер»
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Чирлидеры соберутся в КЦ «Лидер» 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Зрелищный фестиваль по чирлидингу «Индивидуальный ЧирЛидер» пройдет в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Чирлидинг — уникальное сочетание спорта и искусства, — говорит пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Головокружительные поддержки, зажигательные танцы и акробатические элементы делают этот вид спорта одним из самых ярких и запоминающихся, и не оставят равнодушными посетителей фестиваля.
Турнир пройдет в субботу, 31 марта, по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 14.00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте культурного центра.
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