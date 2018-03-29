Чирлидеры соберутся в КЦ «Лидер» 

Зрелищный фестиваль по чирлидингу «Индивидуальный ЧирЛидер» пройдет в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино.
— Чирлидинг — уникальное сочетание спорта и искусства, — говорит пресс-секретарь КЦ «Лидер» Анна Гуляева. — Головокружительные поддержки, зажигательные танцы и акробатические элементы делают этот вид спорта одним из самых ярких и запоминающихся, и не оставят равнодушными посетителей фестиваля.
Турнир пройдет в субботу, 31 марта, по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. Начало — в 14.00. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте культурного центра.