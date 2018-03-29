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Участники секции скандинавской ходьбы центра «Орион» получили свои награды
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Участники секции скандинавской ходьбы центра «Орион» получили свои награды 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
«История успеха» — под таким названием на II Международном симпозиуме по скандинавской ходьбе прошел конкурс, в котором приняли участие представители клуба «Верста» из Академического района.
По итогам конкурса «История успеха», на тренировке секции скандинавской ходьбы ГБУ ЦСД «Орион» ее бессменный и неутомимый руководитель Ирина Голоднюк вручила призерам дипломы и подарки. Быть здоровым и активным — это модно!
«Награды нашли своих героев. Сегодня на тренировке я торжественно вручила дипломы и подарки, полученные на II Международном симпозиуме по скандинавской ходьбе призерам конкурсов «История успеха» и «Видео-минутка» Дмитрию Лебедеву и Татьяне Мамаевой. А еще у нас сегодня именинник. Степанову Владимиру Васильевичу исполнилось 86 лет. Он всегда приходит на тренировку с собакой Умкой и веселит наших барышень, а сегодня ещё и конфетами всех угощал», — рассказала Ирина Голоднюк.
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