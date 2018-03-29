Участники секции скандинавской ходьбы центра «Орион» получили свои награды

«История успеха» — под таким названием на II Международном симпозиуме по скандинавской ходьбе прошел конкурс, в котором приняли участие представители клуба «Верста» из Академического района.

По итогам конкурса «История успеха», на тренировке секции скандинавской ходьбы ГБУ ЦСД «Орион» ее бессменный и неутомимый руководитель Ирина Голоднюк вручила призерам дипломы и подарки. Быть здоровым и активным — это модно!