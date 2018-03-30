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Конькобежцы Голикова и Казелин лидируют на ЧР в спринтерском многоборье
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Конькобежцы Голикова и Казелин лидируют на ЧР в спринтерском многоборье 

Чемпионат.com 31 минуту назад
В Москве стартовал чемпионат России по конькобежному спорту в многоборьях. После первого дня соревнований в спринтерском многоборье лидируют Ангелина Голикова и Михаил Казелин, в классическом многоборье — Евгения Лаленкова и Даниил Беляев.
Конькобежный спорт. Чемпионат России в многоборьях. Москва
Спринтерское многоборье. Женщины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 1000 м)
1. Ангелина Голикова — 76,420.
2. Дарья Качанова — 77,025.
3. Александра Качуркина — 78,395.
Мужчины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 1000 м)
1. Михаил Казелин — 71,305.
2. Виктор Муштаков — 71,335.
3. Михаил Козлов — 71,420.
Классическое многоборье. Женщины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 3000 м)
1. Евгения Лаленкова — 82,678.
2. Елена Сохрякова — 83,766.
3. Ольга Граф — 84,096.
Мужчины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 5000 м)
1. Даниил Беляев — 77,690.
2. Егор Юнин — 77,957.
3. Валерий Конышев — 78,458.
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