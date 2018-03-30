Конькобежцы Голикова и Казелин лидируют на ЧР в спринтерском многоборье

Конькобежный спорт. Чемпионат России в многоборьях. Москва

Спринтерское многоборье. Женщины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 1000 м)

1. Ангелина Голикова — 76,420.

3. Александра Качуркина — 78,395.

Мужчины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 1000 м)

1. Михаил Казелин — 71,305.

2. Виктор Муштаков — 71,335.

Классическое многоборье. Женщины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 3000 м)

1. Евгения Лаленкова — 82,678.

Мужчины. Сумма многоборья (после двух дистанций — 500 и 5000 м)

1. Даниил Беляев — 77,690.

2. Егор Юнин — 77,957.