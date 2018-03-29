Ещё
Кремль Йошкар-Олы вошел в список 10 необычных кремлей России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кремль Йошкар-Олы вошел в список 10 необычных кремлей России 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Йошкар-олинский кремль вошел в список издания «Моя планета» как самое новое строение. «Долгое время считалось, что строительство каменных кремлей в России закончилось в XVIII веке, но власти Республики Марий Эл сломали этот стереотип. В 2009 году в центре Йошкар-Олы, на месте деревянного острога, возвели Царевококшайский кремль — самый новый и самый спорный», — говорится в публикации.
По словам авторов, в марийской столице также есть набережная Брюгге с фламандскими домиками, площадь в венецианском стиле и маленькая Эйфелева башня — в креативной архитектуре смешались традиции всех времен и народов.
Отметим, что кроме Йошкар-Олы, в список вошли кремли Тобольска, Верхотурья, Астрахани, Казани, Зарайска, Коломны, Великого Новгорода, Пскова и Свияжска.
Фото: moya-planeta.ru
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Захарова ответила Джонсону цитатой Достоевского Уфолог заметил странный оранжевый туман возле МКС Тюменцы организовали стихийный мемориал в память о погибших в Кемерове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР32
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение