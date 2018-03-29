Кремль Йошкар-Олы вошел в список 10 необычных кремлей России

Йошкар-олинский кремль вошел в список издания «Моя планета» как самое новое строение. «Долгое время считалось, что строительство каменных кремлей в России закончилось в XVIII веке, но власти Республики Марий Эл сломали этот стереотип. В 2009 году в центре Йошкар-Олы, на месте деревянного острога, возвели Царевококшайский кремль — самый новый и самый спорный», — говорится в публикации.

По словам авторов, в марийской столице также есть набережная Брюгге с фламандскими домиками, площадь в венецианском стиле и маленькая Эйфелева башня — в креативной архитектуре смешались традиции всех времен и народов.

Отметим, что кроме Йошкар-Олы, в список вошли кремли Тобольска, Верхотурья, Астрахани, Казани, Зарайска, Коломны, Великого Новгорода, Пскова и Свияжска.