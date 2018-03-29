Полузащитник «Гамбурга» может перебраться в «Локомотив»

Московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику немецкого «Гамбурга» Льюису Холтби . 27-летний хавбек может перебраться в стан «железнодорожников» летом 2018 года, сообщает Die Hamburger Morgenpost.

По информации источника, срок действия контракта Холтби с «Гамбургом» истекает после окончания текущего сезона, поэтому в «Локомотив» футболист может перейти бесплатно в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявлял интерес к Хатему Бен-Арфаиз французского ПСЖ и Роберту Кенеди из лондонского «Челси».