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Полузащитник «Гамбурга» может перебраться в «Локомотив»
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Полузащитник «Гамбурга» может перебраться в «Локомотив» 

Свободная пресса 2 часа назад
Московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику немецкого «Гамбурга» Льюису Холтби. 27-летний хавбек может перебраться в стан «железнодорожников» летом 2018 года, сообщает Die Hamburger Morgenpost.
По информации источника, срок действия контракта Холтби с «Гамбургом» истекает после окончания текущего сезона, поэтому в «Локомотив» футболист может перейти бесплатно в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проявлял интерес к Хатему Бен-Арфаиз французского ПСЖ и Роберту Кенеди из лондонского «Челси».
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