Прогнозы на НБА. Ставки на матчи Сан-Антонио — Оклахома, Майами — Чикаго

«Хит» выиграют половину у «Буллз» с форой «-7,5», Уэстбрук не наберёт 27 очков — в «Большом куше».

Чёрная полоса закончилась, и рубрика получила долгожданную прибавку фишек. «Хит» принимал в родных стенах «Кавальерс», и ставка была сделана на победу хозяев во второй четверти. В самом начале встречи Кевин Лав получил повреждение, и «Кливленду» пришлось несколько изменить плановую ротацию. «Майами» воспользовался этим обстоятельством, стараясь максимально качественно отработать в защите. Стартовую двенадцатиминутку коллектив Споэльстры выиграл с разницей в 11 очков, что вызывало логичные опасения перед следующим отрезком. Однако резервисты «Хит» отлично отработали своё время, увеличивая отрыв ещё больше. А когда Леброн вернулся на паркет после отдыха, Уэйд сразу отвесил блок-шот старому другу, намекая, что в этот вечер Королю ничего не светит. Парни Ларри Дрю раз за разом спотыкались о чужие оборонительные построения и уступили во второй четверти 16:25.

В другом выбранном поединке прогнозировалась виктория «Трэйл Блэйзерс» над «Пеликанс». Практически сразу же «Нью-Орлеан» вышел вперёд и на протяжении большей части матча держал отрыв с переменным успехом. Несколько раз казалось, что «Портленд» близок к решающему рывку, но глупые потери или обидные промахи не позволяли догнать оппонентов. Помогли судьи. Они нагло и цинично не свистели фолы на Лилларде, позволяя Дэвису защищаться любым желаемыми способами. В одном из эпизодов Дэмьен убежал на скорости, уже собрался спокойно забросить мяч в кольцо, но получил очевидный хлопок по руке от Энтони, но и здесь нарушение не было зафиксировано. Лидер «Трэйл Блэйзерс» проявил невероятную выдержку, обошёлся без технического и принялся мстить сопернику, отгрузив 41 очко. В концовке гостям немного повезло, однако парни Терри Стоттса честно и справедливо добились успеха. Таким образом, в банке на сегодня 46 482 фишки.

Ставка № 1 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 2.31/1.67, фора (+3,5) за 1.95. Тоталы — хозяева (100,5) за 1.9, гости (103,5) за 1.9, общий (204) за 1.95. Выбор — индивидуальный тотал Расселла Уэстбрука меньше 26,5 очков с коэффициентом 1.9 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек). Ближайший игровой день не балует яркими вывесками, за исключением противостояния «Спёрс» и «Тандер» . Под вопросом состояние Олдриджа, поэтому прогнозировать победителя матча не станем, остановив выбор на индивидуальных показателях. От добра добра не ищут, следовательно, выбор рубрики пал на низовой матч для Уэстбрука, ведь подобная ставка уже проходила. В нынешнем регулярном чемпионаты коллективы уже трижды бились друг с другом, но неизменным оставалось одно: Рассел ни разу не набрал даже 23 очка. Попович, возможно, лучше Билли Донована знает сильные и слабые стороны разыгрывающего «Оклахомы», что позволяет Грегу организовывать оборону «Спёрс» максимально неудобной для оппонента. Перевод во вторую пятёрку Тони Паркера позволил омолодить заднюю линию «Сан-Антонио» и добавить ей атлетизма. Выход в старте физически одарённого Мюррея способствует качественному сопротивлению главной звезде «Тандер». Деджанте хорошо работает ногами, обладает высоким прыжком и отлично перекрывает пространство длиннющими руками. Конечно, Уэстбрук всегда готов оторваться от любого опекуна и создать момент для броска, но Расселл становится мудрее и старается награждать партнёров передачами, если считает позицию товарища более выгодной. Средняя результативность разыгрывающего «Оклахомы» составляет порядка 25 очков за встречу, но букмекеры задрали планку сразу на 1,5 балла. Уже три встречи подряд Уэстбрук не отмечался трипл-даблом, а любители баскетбола прекрасно знают отношение реактивного малыша к различным статистическим показателям. Поэтому Расселл скорее сосредоточится не на собственной результативности, а подборах и ассистах. Заметим, что весь поединок прогнозируется достаточно низовым и с большой долей вероятности пройдёт в медленном темпе с изобилием борьбы, а в таких условиях лидеру «Тандер» будет сложнее перекрыть предложенный тотал.

Ставка № 2 Событие — матч регулярного чемпионата НБА «Майами Хит» — «Чикаго Буллз».

Линия — победа хозяев/гостей с учётом ОТ — 1.07/10.5, фора (-13) за 1.95. Тоталы — хозяева (111,5) за 1.8, гости (98,5) за 1.9, общий (210) за 1.95. Выбор — победа «Хит» в первой половине с учётом форы «-7,5» с коэффициентом 1.9 Ставка — 2000 фишек (возможная прибыль — 1800 фишек). Дуэйн Уэйд проведёт второй матч подряд против одной из своих бывших команд, и только чудо или даже несколько чудес способны помочь гостям добиться сенсационного успеха. Можно сказать, что обе франшизы идут в рабочих графиках с приемлемым процентом побед, только вот цели у коллективов диаметрально противоположные. «Буллз» продолжают борьбу за высокий выбор на драфте и уступают уже в шести встречах к ряду, а «Хит» пусть и занимают седьмую строчку Востока, но в теории могут выбрать себе более удобного соперника в первом раунде плей-офф.