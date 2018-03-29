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Феминитивы
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Феминитивы 

Чердак 1 час назад
Фото: Чердак
Анна Ахматова и Марина Цветаева страшно обижались на слово «поэтесса». А мы сегодня яростно спорим о том, как правильно употреблять слова автор, авторка, нянь, режиссерка. Последнее время все чаще возникают скандалы по поводу слов, называющих женщин — феминитивов. Борцы за равноправие хотят симметрию в названиях профессий и четкое разделение на мужское и женское. Обсуждаем с Максимом Кронгаузом, лингвистом и профессором ВШЭ, к чему приведут споры, в каком направлении движется язык войдут ли феминитивы в нашу повседневную речь.
Чердак: последние новости
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