Ещё
Муниципальный округ Молжаниновский открыл набор спортсменов для участия в окружных соревнованиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муниципальный округ Молжаниновский открыл набор спортсменов для участия в окружных соревнованиях 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Жители Молжаниновского смогут представить район на окружных соревнованиях по дартсу, которые пройдут в округе 7 апреля. О наборе спортсменов в районную команду объявил муниципальный округ Молжаниновский.
— В соревнованиях могут принять участие мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше, имеющие медицинский допуск и не имеющие медицинских противопоказаний, — пояснила специалист администрации Екатерина Сергеева.
Каждая команда будет состоять из 4-х человек (двое мужчин и две женщины). Заявку на участие в окружных финальных соревнованиях по дартсу необходимо прислать на электронную почту администрации муниципального округа Молжаниновский (msportotdel@bk.ru) до 3 апреля.
Телефон для справок 8 (499) 500-19-79.
Регистрация участников откроется в 10.00. Старт первого тура намечен на 10.30. Соревнования пройдут на Дубнинской улице, 37. (то)
Управа района Молжаниновский города Москвы: последние новости
На лыжню «Молжаниново» вышло около 150 человек Сборная Молжаниновского достойно выступила на окружном турнире по шахматам В аэропорту Шереметьево российских паралимпийцев встретили гимном
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Перепутали гимн: россиянам напомнили о СССР31
США нанесли удар по российским борцам98
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред19
Трех россиян включили в «допинговый» список
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение