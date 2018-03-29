Муниципальный округ Молжаниновский открыл набор спортсменов для участия в окружных соревнованиях

Жители Молжаниновского смогут представить район на окружных соревнованиях по дартсу, которые пройдут в округе 7 апреля. О наборе спортсменов в районную команду объявил муниципальный округ Молжаниновский.

— В соревнованиях могут принять участие мужчины от 60 лет и старше и женщины от 55 лет и старше, имеющие медицинский допуск и не имеющие медицинских противопоказаний, — пояснила специалист администрации Екатерина Сергеева

Каждая команда будет состоять из 4-х человек (двое мужчин и две женщины). Заявку на участие в окружных финальных соревнованиях по дартсу необходимо прислать на электронную почту администрации муниципального округа Молжаниновский (msportotdel@bk.ru) до 3 апреля.

Телефон для справок 8 (499) 500-19-79.

Регистрация участников откроется в 10.00. Старт первого тура намечен на 10.30. Соревнования пройдут на Дубнинской улице, 37. (то)