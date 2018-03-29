10 сыновей наших любимых футболистов, которые хотят быть круче своих отцов

Энрико Кьеза, 47 лет и Федерико Кьеза, 20 лет Это семейство связывают не только голы за «Фиорентину» (больше 30 у отца и 8 у сына), но и сборная Италии. Энрико играл за нее на Евро-96 и ЧМ-98, а Федерико дебютировал в недавнем матче с англичанами.

Джордж Веа , 51 год и Тимоти Веа, 18 лет Обладатель «Золотого мяча» 1995 года теперь занимается политикой. Первую попытку стать президентом Либерии он предпринял еще в 2005-м, но добился этого лишь в 2017-м. Его 18-летний сын Тимоти тем временем подписал контракт с «ПСЖ», за который в 1990-х бегал сам Джордж, а на днях провел первый матч за сборную. Правда, не Либерии, а США — парень родился в Нью-Йорке.

Патрик Клюйверт , 41 год и Джастин Клюйверт , 18 лет От сына Черной Пантеры, забивавшего в финале Лиги чемпионов «Ювентусу», уже сейчас ждут многого. Пока он творит чудеса в «Аяксе», но уже строит планы насчет «Барселоны», где в начале 2000-х зажигал его отец. Подробнее о том, кто это такой и что он умеет, можно прочитать.

Хенрик Ларссон , 46 лет и Джордан Ларссон , 20 лет В 2013 году два Ларссона сыграли вместе за «Хегаборг». Для Хенрика этот клуб стал последним в игровой карьере, для Джордана — первым. Дальше у них был «Хельсинборг», который под руководством Ларссона-старшего вылетел из высшей лиги. Болельщики такой поворот не оценили — после решающего матча они выбежали на поле, чтобы сорвать с его сына майку. Под впечатлением от этого джуниор умотал в Голландию, но после года в НЕК вернулся в Швецию.

Эдвин ван дер Сар, 47 лет и Джо ван дер Сар, 20 лет Сын бывшего кипера «МЮ» тоже вратарь. Он родился 16 марта 1998 года — за сутки до того, как «Аякс» проиграл в Москве «Спартаку» и вылетел из Кубка УЕФА . До прошлого лета Джон тоже был в системе «Аяксе», еще раньше был замечен в академии «МЮ». А теперь он пытается заиграть в бывшем клубе Дмитрия Булыкина «Ден Хааге».

Зинедин Зидан , 45 лет и Лука Зидан , 19 лет Лука — второй сын Зинедина Зидана. Он уже чемпион Европы в составе Франции U17 и обладатель всяких суперкубков с «Реалом» , где работает его папа. Старший сын ЗиЗу, Энцо, закрепиться в основе мадридцев так и не смог. Сейчас он играет в «Лозанне» под фамилией матери — Фернандес.

Дидье Дрогба, 40 лет и Айзек Дрогба, 17 лет Пока Дрогба-старший вспоминает молодость в Северной Америке, джуниор бегает в Европе. Айзек Дрогба тренировался в «Челси», а в феврале 2018-го перешел в «Генгам». Но ни за Францию, ни даже за Кот-д’Ивуар, как отец, он играть не хочет. Только Англия.

Диего Симеоне, 47 лет и Джованни Симеоне , 22 года

22-летний нападающий родился в Мадриде — городе, где в то время играл его отец. Младший Симеоне начинал в Аргентине, а потом, как Диего, отправился в Италию. Настреляв 12 голов в 35 матчах за «Дженоа», он подписал контракт с «Фиорентиной»

Ривалдо, 45 лет и Ривалдиньо, 22 года

В отличие от звездного отца, успехи Ривалдиньо не ослепляют. Прямо сейчас он играет в бухарестском «Динамо», а до этого безуспешно пытался заиграть в Бразилии. Самый яркий его перфоманс — когда он вместе с отцом забил в матче второго бразильского дивизиона.

Златко Захович, 47 лет и Лука Захович, 22 года

Захович-старший играл против сборной России в 2001-м, а в 2009-м предсказал ей проигрыш Словении в стыковых матчах ЧМ. И, кстати, был прав. Лука Захович за взрослую сборную пока не дебютировал, зато совсем недавно помог «Марибору» попасть в Лигу чемпионов и встретиться со «Спартаком».