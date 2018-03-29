«Уралочка» потеряла шансы на победу в чемпионате России после проигрыша казанскому «Динамо»

В полуфинальной серии плей-офф чемпионата России «Уралочка-НТМК» проиграла вторую по счёту встречу казанскому «Динамо». После этого поражения команда из Екатеринбурга перестала претендовать на победу в Суперлиге, и в лучшем случае получит бронзу национального первенства.

В домашней игре «Уралочке» пришлось не проще, чем в выездном матче, который команда проиграла, уступив три сета подряд.

Начало встречи хозяева площадки провели уверенно и даже ушли лидерами на первый технический перерыв. Но затем гости захватили инициативу и завершили сет в свою пользу — 13:25. Картина не изменилась и во второй партии. Волейболистки «Динамо» действовали точнее в атаке и надежнее на приеме — 18:25. А вот в третьей партии «Уралочка» вполне могла переломить ход матча. При счёте 18:23 подопечные Николая Карполя сократили разницу до двух очков — 21:23, но в итоге «Динамо» всё-таки довело сет до победы — 22:25, и 0:3 — в матче.

Отпраздновав победу, казанский клуб вышел в финал, а «Уралочке» теперь предстоит сражение за третье место.

«Мы настраивались серьёзно, — рассказал тренер «Уралочка-НТМК» Михаил Карполь, — подготовка велась активная, но мы не смогли на площадке показать борьбу ни в 1-й, ни во 2-й партиях, спортсмены должны выкладываться на 110 процентов, но сегодня этого не произошло. Мячи падали просто так, взгляды в пол, борьба за полуфинал провалена. Мне это не понятно, объяснить не могу. Глаза должны гореть, надо биться за каждый мяч».