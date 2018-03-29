Вячеслав Колосков: Конгрессы ФИФА без уважительной причины не пропускают

«ПРОТОКОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ЛЕГЧЕ»

— Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на волне скандала с отравлением в Лондоне Сергея Скрипаля запустила новый тренд. Политические деятели многих стран отказываются посещать летом чемпионат мира. Как это отразится на репутации России?

— Никак не отразится. А нашей протокольной службе будет легче. Не нужно встречать официальных лиц, составлять график их пребывания в стране, обеспечивать безопасность.

— Как думаете, легендарные футболисты вроде Бобби Чарльтона могут последовать примеру политиков и пропустить Чм-2018?

— Обычно ФИФА приглашает на чемпионаты мира человек десять суперзвезд прошлого. Помню, год назад в Москву на Кубок конфедераций они приезжали. На жеребьевке в Кремле в декабре — тоже были. Не думаю, что фигуры масштаба Чарльтона пойдут на поводу у политиков. Для них футбол на первом месте.

— Допускаете, что британские телеканалы откажутся транслировать матчи турнира?

— Ну что вы? Никто не будет аннулировать заключенные контракты. Это же огромные деньги.

«ТЕОРЕТИЧЕСКИ СБОРНОЙ АНГЛИИ МОГУТ РЕКОМЕНДОВАТЬ НЕ ЕХАТЬ В РОССИЮ»

— Может дойти до того, что за политическим бойкотом последует отказ от участия в турнире самих футболистов? Тех же англичан, например.

— Теоретически сборной Англии могут рекомендовать не ехать в Россию. Но это не значит, что она откликнется на такой призыв. Вспомните Олимпиаду 1980 года. Тогда официальный Лондон запретил спортсменам участвовать в Играх. Тем не менее, многие приехали за свой счет, выступали под нейтральным флагом. К примеру, Себастьян Коу который завоевал золото, а потом стал лордом и сейчас руководит мировой легкой атлетикой.

— Если сборная Англии не приедет, какие санкции ФИФА ей грозят?

— Лучше такие темы не обсуждать. Чтобы не радовать наших врагов. Ни одна команда официально не заявила, что она может отказаться от чемпионата мира.

— Но вдруг?

— Бесследно это точно не пройдет, и это все понимают. Любые форсмажорные ситуации прописаны в регламентах. Ими занимается дисциплинарный комитет ФИФА.

— Чемпионату мира будет предшествовать Конгресс ФИФА, который пройдет в Москве 11-13 июня. На нем состоятся выборы организаторов ЧМ-2026. По нашей информации, мероприятие пропустит Украина… За ней могут последовать другие?

— Пропустить Конгресс можно. Но на моей памяти без уважительной причины этого никто еще никогда не делал. Национальные федерации входят в ФИФА, которая оплачивает все расходы. Я не вижу серьезных предпосылок к тому, чтобы спортивные чиновники массово последовали за официальными властями.

— Об отмене всего чемпионата мира нечего и заикаться?

— Именно так. ФИФА подтвердила, что проведению турнира в России ничто не угрожает.

— Тогда скажите, чего ждете от нашей сборной, отталкиваясь от последних контрольных матчей против Бразилии и Франции?

— С французами сыграли более агрессивно и более продуктивно. Но в какой именно футбол планирует в июне играть сборная, пока непонятно. Слишком активно тасуется состав.

— Как нужно готовиться к чемпионату мира, чтобы выступить достойно?

— Примерно так, как Гус Хиддинк готовил команду к чемпионату Европы 2008 года. Будем надеяться, что так и будет. На две недели уедут на сбор в Австрию, там поработают хорошо — тренеры по функциональной подготовке у нас неплохие. Этот вопрос будет ключевым.

— Станислав Черчесов изучает опыт восьмилетней давности?