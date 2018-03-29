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Александр NoFear Чурочкин: нам не важно, против кого мы играем
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Александр NoFear Чурочкин: нам не важно, против кого мы играем 

Чемпионат.com 2 часа назад
Игрок FlyToMoon Александр NoFear Чурочкин в интервью для «телеграм»-канала «Мама, я геймер» поделился своим мнением о сильных сторонах его команды.
«Команда сильна во многих аспектах: в плане пула героев, опыта, скилла… Но, скорее всего, наша главная особенность в том, что нам не важно, против кого мы играем. Вначале мы ищем слабость врага, а потом давим на неё. В этом сильно помогает Евгений Sh4dowehhh Алексеев. Ну и самое главное — уверенность. Условно сейчас в квалификациях мы могли проиграть только сами себе», — сказал Александр.
Также NoFear рассказал, кого считает фаворитом на EAPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational #5.
«На StarLadder — LGD Gaming. У них очень сильные игроки и очень большой пул стратегий. Глядя на участников этого минора, опасаюсь только их. По поводу EPICENTER — там все команды очень сильные, а потому, думаю, нет смысла что-то говорить», — заявил Александр Чурочкин.
FlyToMoon была образована 5 февраля. Коллектив стал победителем СНГ-квалификаций EPICENTER XL и StarLadder ImbaTV Invitational #5.
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