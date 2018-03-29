В Дагестане и Омской области направлены в суд уголовные дела о сбыте фальшивых денег

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Дагестана: им инкриминируется совершение четырех преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 186 Уголовного кодекса (сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка РФ в составе организованной группы). Об этом сообщается в четверг на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, в период с февраля 2016 года по июнь 2017 года указанные лица, действуя в составе организованной группы, сбывали поддельные билеты Банка России на территории Дагестана и Ставропольского края. В общей сложности в указанный период они реализовали более 400 фальшивых банкнот достоинством 5 тыс. рублей, которые изъяты из оборота правоохранительными органами

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Советский районный суд Махачкалы для рассмотрения по существу.

Также в Генпрокуратуре сообщили, что Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение в отношении 27-летнего жителя Москвы и 27-летнего местного жителя по части 1 статьи 186 УК (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ).

По версии следствия, в сентябре 2017 года один из мужчин приобрел в Москве около 100 поддельных пятитысячных купюр, которые привез в Омск для сбыта. Для быстрой реализации поддельных купюр молодые люди решили приобрести автомобиль, а потом его перепродать, выручив реальные деньги.

С этой целью в ноябре 2017 года указанные лица поехали в город Тара Омской области, где по объявлению приобрели автомобиль за 360 тыс. рублей, рассчитавшись 72 поддельными купюрами, после чего на нем выехали в направлении Омска.

В тот же день бывший владелец автомобиля, заподозрив, что у него находятся поддельные деньги, обратился в полицию. По ориентировке подозреваемые были задержаны сотрудниками дорожно-патрульной службы в одном из районов Омской области.

В последующем при обыске по месту жительства одного из обвиняемых обнаружены еще десять поддельных купюр.

Молодые люди вину в совершении преступления признали полностью. Уголовное дело направлено в Тарский городской суд.