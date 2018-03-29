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Отец Ивана Ткаченко — о проведении игр в день гибели «Локомотива»: «Меня даже не спросили»
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Отец Ивана Ткаченко — о проведении игр в день гибели «Локомотива»: «Меня даже не спросили» 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Сегодня мы позвонили отцу погибшего ярославского хоккеиста Ивана Ткаченко, чтобы узнать его мнение о возобновлении игр КХЛ 7 сентября — в день, когда разбился самолет с командой «Локомотив» на борту. В КХЛ уточнили — решение об играх в день памяти «Локомотива» приняли, заручившись поддержкой части родственников погибших хоккеистов.
Но мы получили неожиданный ответ.
Иван Ткаченко был любимцем ярославцев
— Меня никто даже не спросил, — сказал Леонид Ткаченко. — А я — против. Я считаю, что так просто хотят поскорее забыть о том, что произошло.
Сам Леонид Ткаченко не оставляет надежд на строительство школы. Хотя денег на отдельное здание сейчас нет — сейчас занятия идут в арендованных помещениях.
Решение КХЛ о том, чтобы в этом сезоне впервые со дня трагедии проводить матчи 7 сентября, обсуждают со вчерашнего вечера. Судя по опросу в нашей группе «ВКонтакте» (проголосовали более 1600 человек), большинству эта идея пришлась по душе — люди считают, что так мы отдадим дань памяти любимой команде. Но треть проголосовавших считает эту затею кощунственной.
Самолет с командой ярославского «Локомотива» разбился 7 сентября 2011 года. Выжил только один человек — бортинженер. После долго следствия и суда виновным признали сотрудника компании, ответственного за подготовку пилотов к полетам. Но после приговора его тут же амнистировали. Родственники, не считавшие Вадима Тимофеева виновным, обжаловать приговор и решение об амнистии не стали.
Иван Ткаченко был капитаном команды. И, как выяснилось после его гибели, он переводил очень крупные суммы на лечение больных детей.
В память о команде установлены памятные мемориалы у «Арены-2000» и около места крушения самолета в Туношне.
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