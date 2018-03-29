Георгиос Барцокас и Желько Обрадович — о матче «Химки» — «Фенербахче»

Обрадович поддерживает «Химки», Барцокас рассказывать про пять травмированных.

Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович отметил, что не полностью доволен действиями своей команды, и поддержал «Химки» в связи с травмами ключевых баскетболистов.

— Это был очень важный матч, поскольку мы хотели продолжить победное выступление в Евролиге, — отметил Обрадович. — Мы понимали, что матч не будет простым. Прекрасно помнили насколько тяжело нам было дома, когда мы встречались с «Химками» в первом круге. Обе команды концентрировали своё внимание прежде всего на действиях в защите, и я доволен тем, как мои игроки оборонялись. С другой стороны, наше нападение не было идеальным, нам не удавалось наказывать соперника за его ошибки так часто, как следовало бы. Но поздравляю своих парней с очередной важной победой.

Отдельно хотел бы высказать слова поддержки «Химкам». Вижу, с какими сложностями сталкивается команда: сразу пять человек (Ханикатт, Андерсон, Зубков, Тодорович, Соколов. — Прим. «Чемпионат») травмированы и не могут помочь. Играть таким укороченным составом крайне тяжело для тренера. Желаю игрокам и тренерам здоровья.

— Как вы относитесь к возможности сыграть против «Химок» в серии плей-офф? — Пока о такой возможности можно говорить лишь в теории. Нужно будет посмотреть на результаты матчей этого тура. В любом случае, надо понимать, что игры плей-офф носят специфический характер. Прежде всего, необходимо быть готовым самому. Чтобы все игроки были здоровы. И бороться с любым соперником.

— В первой половине сегодняшнего матча не принимал участия Бобби Диксон, зато во второй сыграл 15 минут и внёс заметный вклад в успех «Фенербахче». Это был изначальный план на игру или ход встречи заставил вас чаще задействовать недавно восстановившегося после травмы баскетболиста? — Конечно, у нас был определённый план, но игра заставила поменять его и действовать по обстоятельствам. Игроки своими действиями определяют, кто из них будет на паркете в решающие минуты.

— Поздравляю «Фенербахче» с победой. У нас же сейчас очень сложный период, — сказал Барцокас. — Многие игроки травмированы, но мы стараемся как можно тщательнее готовиться к матчам. Сегодня мы бились и сделали всё, что в наших силах. К сожалению, этого было недостаточно, чтобы обыграть действующего победителя Евролиги. Мы много ошибались, допуская порой глупые ошибки. В игре против такой команды, как «Фенербахче», допускать подобные оплошности просто нельзя. Соперник сразу увеличивает отрыв в счёте и не даёт приблизиться. В большей степени матч был равный, разве что «Фенер» пробил на 14 штрафных больше. Как бы то ни было, нам надо двигаться дальше и попытаться финишировать в регулярном сезоне Евролиги в приподнятом настроении.

— Каковы сроки возвращения в строй травмированных игроков? — Ханикатт занимался по индивидуальной программе несколько дней. Он не чувствовал боли и в понедельник уже будет заниматься в общей группе. У Тодоровича проблемы со спиной, которую он травмировал в матче против «Анадолу Эфеса». В той же игре травмировался Джеймс Андерсон . Ему потребуется ещё время, чтобы залечить голеностоп. Андрей Зубков травмировал плечо во время игр за сборную и по-прежнему чувствует боль и неизвестно, когда он вернётся. По Дмитрию Соколову вопрос открыт. Он три месяца чувствует боль, и она не проходит.

— Как вы относитесь к гиперэмоциям от Егора Вяльцева? — Он очень эмоциональный, вы знаете это. Егор знает, что эмоции надо контролировать. Мне нравится его самоотдача. Для него сегодня получился тяжёлый матч, как и для всех, собственно. Но я рад за него. По сути, он столько играет в Евролиге впервые в своей карьере. Нужно быть реалистом и наслаждаться каждой минутой, проведённой в турнире такого уровня.