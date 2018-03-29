Воробьев пожелал новых побед участникам всероссийских соревнований для паралимпийцев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил преодоление трудностей участников Открытых всероссийских соревнований для паралимпийцев и пожелал спортсменам новых побед.

«Это преодоление, это желание побеждать, какие бы сложности у тебя не стояли в жизни, это, конечно, заслуживает большого уважения и к вам, к тем, кто участвовал в соревнованиях, ко всем паралимпийцам. Я хочу вам пожелать новых побед», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье» , обращаясь к подмосковной команде по следж-хоккею «Феникс».

С 20 по 30 марта на базе парк-отеля «Пересвет» в Сергиево-Посадском районе Московской области в рамках чемпионатов и первенств России проходят Открытые всероссийские соревнования для паралимпийцев.