Страсти на паркете покорили зрителей и жюри

В Москве на универсальной спортивной арене «Аквариум» прошли соревнования третьего блока чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Соревновательную часть третьего блока открывали танцевальные дуэты, исполняющие шоу-номера. В чемпионате России по секвею в европейской и латиноамериканской программах приняли участие 37 сильнейших российских танцевальных дуэтов.

— Соревнования по секвею имеют необычный формат, — рассказывает президент Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова . — На паркет выходит одна пара, которая в течение четырех минут рассказывает свою историю зрителям. В процессе исполнения программы они используют несколько видов танцев, оцениваемых судьями с точки зрения технического и актерского мастерства. Особую зрелищность этому виду танцев придают костюмы спортсменов, которые должны отражать суть истории, которую они рассказывают зрителю.

За титул чемпионов России по латиноамериканскому секвею боролись 19 пар. Победителями стали вице-чемпионы России и чемпионы мира 2017 года Антон Алдаев и Наталья Полухина из Краснодара. Москвичи Федор Полянский и Дина Ахметгареева заняли второе место. Бронзовые награды у Владислава Артюшкова и Софьи Вершининой из Перми.

— Это был один из самых сложных чемпионатов России по секвею, — сказала после победы своего дуэта Наталья Полухина. — На соревнованиях выделялись четыре лидера. Все пары были очень достойны, и каждый профессионально подошел к выступлению. Это касается и костюмов, и макияжа, и идеи, и музыки. Мы выложились на сто процентов, оставив свои эмоции на паркете. И слава богу, что у нас получилось победить!

Секвей — одна из зрелищных программ танцевального спорта, представляющая собой шоу одной пары под специально подобранную музыку. Хореографическая композиция может состоять из фигур и элементов как одного танца, так и всех пяти танцев одной программы. Изюминка секвея — оригинальность исполнения, где привычные движения переплетаются с элементами современных и спортивных танцев, добавляя динамики исполнению.

Завоевав звание чемпионов России, Антон Алдаев и Наталья Полухина попали на чемпионат мира по секвею, который пройдет в Братиславе.

— О конкуренции на внутренней арене говорит тот факт, что ранее мы выиграли чемпионат мира, а на чемпионате страны стали вторыми, — вспоминает Антон Алдаев. — Каждый раз необходимо выкладываться по полной. У нас сначала был один номер, но, станцевав его, мы пришли к выводу, что не смогли достаточно раскрыть идею. Поэтому нам пришлось переделывать и музыку, и хореографию. Чемпионами России по европейскому секвею стали Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда из Перми. Серебряными призерами стали дебютанты данной спортивной дисциплины, многократные вицечемпионы России по европейской программе, московская пара Алексей Глухов и Анастасия Глазунова. Бронза у еще одного московского дуэта — Владимира Павлова и Виктории Черноковой.

На следующий день на паркете УСА «Аквариум» в рамках третьего блока чемпионатов и первенств России по танцевальному спорту выступили около 500 дуэтов из разных регионов страны. Ключевыми событиями стали чемпионат России по латиноамериканской программе и первенство России по европейской программе в возрастной группе юниоры и юниорки 16–18 лет. Праздничная атмосфера, полный зрительный зал, бурные овации и поддержка болельщиков, великолепная музыка и декорации — весь этот антураж сопровождал высочайшее мастерство при выступлении российских спортсменов, занимающих лидирующие позиции на мировой танцевально-спортивной арене.

Основная борьба за медали развернулась в финальных соревнованиях. Титул многократных чемпионов России подтвердили москвичи Армен Цатурян и Светлана Гудыно. Серебряными призерами стали Андрей Гусев и Вера Бондарева, которые также выступают за Москву. На третью ступень пьедестала поднялись спортсмены из Липецка — Тимур Юсупов и Софья Харина.

Победителями первенства России по европейской программе в возрастной категории юниоры и юниорки 16–18 лет стали Дмитрий Челпанов и Яна Машарова из Москвы. Иван Решетников и Елизавета Харинова, представляющие Волгоград, — на второй позиции. Замыкают тройку лидеров москвичи Герман Пугачев и Ариадна Тишова.