Глушаков: спасибо всем, кто участвовал в матче памяти Валерия Глушакова

«Спасибо всем, кто поучаствовал в матче памяти Валерия Глушакова. Здорово, что ветераны помнят друг друга, и молодёжь должна чтить ветеранов. Уважение поколений — для этого и создан футбол. Особенное спасибо тем, кто приехал издалека, как Игорь Гамула . И, конечно, спасибо болельщикам», — написал Денис в «Твиттере».

Валерий Глушаков начинал профессиональную карьеру в 1976 году в дубле московского «Спартака», а на следующий год дебютировал за основную команду красно-белых, выступавшую в то время в первой лиге СССР. Он также выступал за рязанский «Спартак», «Красную Пресню», узбекистанский «Пахтакор», ЦСКА, ростовский СКА, армянский «Котайк», финский «Куусюси» и казахстанский «Мунайши». По окончании игровой карьеры Валерий работал администратором в московском «Торпедо», был главным тренером и генеральным директором московской «Ники», а также тренером ДЮСШ «Ника» и клуба «Ника-2».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Дениса Глушакова.