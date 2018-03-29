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Британии напомнили о тесных отношениях с нацистской Германией
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Британии напомнили о тесных отношениях с нацистской Германией 

ТВ Центр 31 минуту назад
Фото: ТВ Центр
«Обещанный сюрприз» для британского министра иностранных дел Бориса Джонсона российский МИД готовил тщательно. Дипломаты погрузились в архивы, подняли депеши, передает "ТВ Центр".
"Нам удалось найти выпущенную в 1936 году в Германии — официальную брошюру, которая называется «Почетные гости 11-х Олимпийских игр». Она у меня в руках", — сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Оказывается, Игры в нацистской Германии Британия горячо приветствовала. В Берлин приехала британская элита — члены палаты лордов, аристократы: лорд Портал Лаверсток и капитан Эван Хантер из Олимпийского комитета Объединенного Королевства, лорды Абердар и Дэвид Джордж Бергли из МОК. В брошюре ещё десятки имен.
"Упомянутые в брошюре члены британского истеблишмента прибыли в Германию по собственному желанию. Я хотела бы еще раз подчеркнуть. В Берлин. К Гитлеру. В 36-м году. Германия была уже отравлена соответствующей идеологией. Уже была создана система концентрационных лагерей для противников нацистского режима, асоциальных элементов, осужденных лиц и других категорий граждан. Уже действовали нюрнбергские расовые законы. Что все эти уважаемые британские деятели, лорды, делали в гостях у Гитлера? Расскажите своей стране!" — призвала Джонсона Мария Захарова.
Но вместо этого британцам сейчас рассказывают, что официальные лица и члены Королевской семьи показательно не поедут в Россию на чемпионат мира по футболу. Так заявила премьер-министр Тереза Мэй в середине марта. Ну, а чуть позже глава британского МИД Борис Джонсон, к которому, собственно, и обращается Захарова, пошел еще дальше, отвечая на вопрос одного из парламентариев.
Иэн Остин, депутат от лейбористов: «Путин использует чемпионат, чтобы навести глянец на свой жестокий и коррумпированный режим. Это так же, как было на Олимпиале у Гитлера в 36 году. Я люблю футбол, но сама мысль о том, что Кубок мира победителю будет вручать Путин, приводит меня в ужас. А вы что думаете?»
Борис Джонсон: «Я думаю, что ваша характеристика того, что произойдет в Москве, — абсолютно верная. Да, сравнение с 36-м годом очень точное. Путин искупается в лучах славы этого спортивного события».
И если Борис Джонсон в учителях истории не нуждается, потому как и без того, по его мнению, блестяще осведомлен, то вот депутату Остину, раз он любитель футбола и ненавистник Гитлера, явно стоило бы знания освежить. Вот, к примеру, эпизод: 38-й год, берлинский «Олимпиа-штадион», товарищеский матч между сборными Германии и Англии. На трибунах — Герман Геринг и Йозеф Геббельс, то есть верхушка Рейха, только-только завершившего аншлюс Австрии. Над полем разносится гимн Германии, и обе команды, в том числе британская, вскидывают руки в нацистском приветствии.
Спустя несколько месяцев после этого матча будет подписано Мюнхенское соглашение, как бы подразумевающее доминирование Великобритании над Германией и ненападение. Потом фашисты оккупируют Чехословакию, вторгнутся в Польшу. Великобритания, наконец, испугается, и объявит Германию уже врагом, а Гитлера тираном. Но все это случится позже. И никак не отменит факта крепкой дружбы Соединенного королевства с Третьим Рейхом до войны.
"В самой Англии были достаточно сильны разного рода расистские, шовинистические настроения и чувство превосходства англосаксонской расы. И многие представители британской элиты разделяли эту точку зрения. В конце концов, концлагеря Гитлер у англичан позаимствовал, а не у кого-бы то ни было. В англо-бурскую войну начала XX века, вот там эти концлагеря возникли", — рассуждает политолог Вадим Трухачев.
Что до олимпиады 36-ого года, Берлин завоевал право на ее проведение еще до прихода Гитлера к власти. Впрочем, и после МОК не изменил своего решения. Вопрос о переносе, конечно, обсуждался, однако специальная проверочная комиссия в итоге не обнаружила ничего, «что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». Более того, основоположник этого самого движения и почетный президент МОК Пьер де Кубертен поддерживал Берлин настолько рьяно, что намеревался даже завещать Третьему Рейху права на свои книги. После войны Международный олимпийский комитет, конечно, признал свою ошибку и публично извинился. Принесет ли извинения когда-нибудь Британия за слова Бориса Джонсона перед страной, победившей фашизм? Судя по всему, вопрос этот пока риторический.
Ольга Оксенич, Георгий Бабаян, «ТВ Центр».
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