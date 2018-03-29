Ещё
Парламент Италии избрал руководящие органы сената и палаты депутатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Парламент Италии избрал руководящие органы сената и палаты депутатов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В парламенте Италии в ходе двухдневного голосования завершилось формирование руководящих органов обеих палат.
Заместителями председателя сената Марии Элизабетты Альберти Казеллати («Вперёд, Италия») стали: Роберто Кальдероли («Лига»), Иньяцио Ла Русса («Братья Италии»), Паола Таверна («Движение 5 звёзд») и Анна Россомандо (Демократическая партия).
В группу трех квесторов, на которых возложены контрольно-ревизионные функции, вошли Антонио Де Поли («Вперёд, Италия»), Паоло Арригони («Лига»), и Лаура Боттичи (Д5З). Демократ Джанни Питтелла не смог заручиться необходимой поддержкой сенаторов и не попал в группу квесторов.
Аналогичная картина с кандидатом от Демпартии повторилась и при выборах секретарей верхней палаты парламента, ими стали: Паоло Тозато («Лига»), Франческо Джиро («Вперёд, Италия»), Тициана Низини («Лига»), Винченцо Карбоне («Вперёд, Италия»), Микела Монтевекки (Д5З), Серджо Пулья (Д5З), Джузеппе Пизани (Д5З) и Джанлука Кастальди (Д5З).
В палате депутатов заместителями председателя Данилы Тонинелли (Д5З) избраны: Мара Карфанья («Вперёд, Италия»), Мария Эдера Спадони (Д5З), Лоренцо Фоната («Лига») и Этторе Розато (Демпартия).
Должности квесторов займут: Риккардо Фраккаро (Д5З), Грегорио Фонтана («Вперёд, Италия») и Эдмондо Чириэлли («Братья Италии»).
Секретарями по итогам голосования стали: Франческо Скома («Вперёд, Италия»), Сильвана Комоли («Лига»), Марцио Люни («Лига»), Раффаэле Вольпи («Лига»), Адзурра Канчеллери (Д5З), Мирелла Люцци (Д5З), Винченцо Спадофара (Д5З) и Карло Сибилиа (М5З).
Группа квесторов и секретариат палаты депутатов, как и в случае с сенатом, остались без представителей Демпартии. Руководитель сенатской группы демократов Андреа Маркуччи назвал это «опасным прецедентом».
Парламентская газета: последние новости
Дегтярев: невыдача США виз российским спортсменам нанесла удар по мировому спорту Медведев подписал постановление об эксперименте по маркировке драгоценностей В Санкт-Петербурге прошли сразу две акции памяти жертв трагедии в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России12
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Медведева нашла новую работу1
Россиян попросили не ездить в США2
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение