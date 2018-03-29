Парламент Италии избрал руководящие органы сената и палаты депутатов

В парламенте Италии в ходе двухдневного голосования завершилось формирование руководящих органов обеих палат.

Заместителями председателя сената Марии Элизабетты Альберти Казеллати («Вперёд, Италия») стали: Роберто Кальдероли («Лига»), Иньяцио Ла Русса («Братья Италии»), Паола Таверна («Движение 5 звёзд») и Анна Россомандо ( Демократическая партия ).

В группу трех квесторов, на которых возложены контрольно-ревизионные функции, вошли Антонио Де Поли («Вперёд, Италия»), Паоло Арригони («Лига»), и Лаура Боттичи (Д5З). Демократ Джанни Питтелла не смог заручиться необходимой поддержкой сенаторов и не попал в группу квесторов.

Аналогичная картина с кандидатом от Демпартии повторилась и при выборах секретарей верхней палаты парламента, ими стали: Паоло Тозато («Лига»), Франческо Джиро («Вперёд, Италия»), Тициана Низини («Лига»), Винченцо Карбоне («Вперёд, Италия»), Микела Монтевекки (Д5З), Серджо Пулья (Д5З), Джузеппе Пизани (Д5З) и Джанлука Кастальди (Д5З).

В палате депутатов заместителями председателя Данилы Тонинелли (Д5З) избраны: Мара Карфанья («Вперёд, Италия»), Мария Эдера Спадони (Д5З), Лоренцо Фоната («Лига») и Этторе Розато (Демпартия).

Должности квесторов займут: Риккардо Фраккаро (Д5З), Грегорио Фонтана («Вперёд, Италия») и Эдмондо Чириэлли («Братья Италии»).

Секретарями по итогам голосования стали: Франческо Скома («Вперёд, Италия»), Сильвана Комоли («Лига»), Марцио Люни («Лига»), Раффаэле Вольпи («Лига»), Адзурра Канчеллери (Д5З), Мирелла Люцци (Д5З), Винченцо Спадофара (Д5З) и Карло Сибилиа (М5З).