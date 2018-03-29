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Александр Медведев: Шипачев не играл из-за перехода в «Вегас»? Это глупость
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Александр Медведев: Шипачев не играл из-за перехода в «Вегас»? Это глупость 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Вадим Шипачев сказал, что не знает, почему он не играл сегодня. А в СМИ появились слухи, что это из-за перехода в «Вегас» во время чемпионата мира в прошлом году. — Это глупость. Я хочу передать Вадиму, что он не играет не из-за этого. Просто тренер на эту игру выбрал такой состав. Я уверен, что Вадим Шипачев появится в составе в этом раунде, — передает слова Медведева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, Шипачев не попал в заявку СКА на первый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина против ЦСКА, который петербуржцы проиграли со счетом 4:5 (от).
Следующий матч в Петербурге пройдет 31 марта. Встречи в Москве состоятся 2 и 4 апреля.
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