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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»: Футбол для Погбы должен стать важнее, чем волосы
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»: Футбол для Погбы должен стать важнее, чем волосы 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Sports.ru
«Может ли стать Погба тем игроком, которым он хочет стать? Может, но его приоритетом должен стать футбол, футбол должен значить для него больше, чем волосы. Все эти прически, эмодзи и так далее — это здорово, но сперва заяви о себе на поле и делай это каждую неделю. Он ведь может это делать, все видели, как он играл за „Ювентус“.
Просто выйди на поле и будь футболистом, а потом уже можешь делать со своими волосами что угодно. Людям уже будет все равно, ведь видеть они будут только игрока», — цитирует Паркера 888sport.
В текущем сезоне Погба провел 28 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забив три гола и отдав десять результативных передач.
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