Бывший игрок «Манчестер Юнайтед»: Футбол для Погбы должен стать важнее, чем волосы

«Может ли стать Погба тем игроком, которым он хочет стать? Может, но его приоритетом должен стать футбол, футбол должен значить для него больше, чем волосы. Все эти прически, эмодзи и так далее — это здорово, но сперва заяви о себе на поле и делай это каждую неделю. Он ведь может это делать, все видели, как он играл за „Ювентус“.

Просто выйди на поле и будь футболистом, а потом уже можешь делать со своими волосами что угодно. Людям уже будет все равно, ведь видеть они будут только игрока», — цитирует Паркера 888sport