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Вы там держитесь 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Матч против «Локомотива» «Амкар» мог бы сыграть дома, если бы не финансовые проблемы пермяков: в клубной казне едва ли есть средства на перелеты. И это только одна из проблем команд-аутсайдеров. Как живется представителям провинциального футбола в подвале турнирной таблицы РФПЛ, разбиралась «Лента.ру».
31 марта в Российской футбольной премьер-лиге прошел самый спорный матч нынешнего сезона. Шутили, что в этот день болельщики «Локомотива» пробили самый крупный выезд в истории. Встреча «Амкара» и железнодорожников должна была пройти в Перми, но лига забраковала поле по причинам, как оказалось, неясным даже руководству пермского клуба.
«Я до сих пор не понимаю, почему у нас закрыли стадион», — недоумевает гендиректор Игорь Резвухин. Клуб получал рекомендации по смене газона, но в Перми не восприняли их как руководство к действию. Да и как, спрашивает журналистов Резвухин, они могли менять газон при минусовой температуре?
«Локомотив» тем временем сделал предложение, от которого «Амкар» в своем нынешнем финансовом положении отказаться не имел права: перенести номинально гостевой для себя матч на свою «РЖД-Арену». «Амкару» оплатили перелет и проживание и пообещали часть выручки с продажи билетов.
Перед субботним матчем конкуренты «Локомотива», судя по высказываниями тренеров и игроков, мысленно прибавили железнодорожникам три очка. Наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил: «Для меня ситуация с матчем „Амкар“ — „Локо“ не шок, но выглядит немного странно. Если в регламенте прописано, что это возможно, то „Локомотив“ поступил правильно. Я бы поступил так же».
В Москве пермяки повели себя по-хозяйски. Лидера чемпионской гонки заставили нажать на тормоза: дубль нигерийца Арона Оланаре, любезно предоставленного ЦСКА в аренду, превратил этот странный матч в настоящую сенсацию. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Амкара».
Несмотря на победу, тучи все еще витают над головами пермяков, и сгустились они давно.
История «Амкара» типична для российского футбола, где профессиональные клубы по сути нужны только сами себе. В декабре 2017-го гендиректор клуба Игорь Резвухин сообщил печальную новость: пермякам не подтверждают финансирование на следующий календарный год. Речь шла о поддержке края и местного партнера — компании «Нью Граунд», специализирующейся в подземном строительстве.
Позже ситуация, видимо, улучшилась: в бюджете нашлись деньги — 200 миллионов рублей, которые, по мнению краевых властей, позволят команде дожить до конца сезона. В руководстве отчитывались о переговорах с властями региона и министерством спорта. Хотя ушедший в отставку после поражения от курского «Авангарда» в Кубке России Гаджи Гаджиев утверждал, что финансовые проблемы пермяков — старая история, а его отставка давно назрела.
С 2015 года клубу постоянно приходится изыскивать средства на погашение давнишних кредитов и оплату налогов. В частности, именно из-за нехватки средств пришлось расстаться с главными на тот момент звездами клуба — Георгием Джикией и Александром Селиховым. Оба игрока перешли в московский «Спартак».
Выживать клубу помогали тотальная экономия и поддержка краевых властей.
11 сентября 2017 года губернатором пермского края стал Максим Решетников. С прошлыми руководителями у «Амкара» были определенные договоренности: край обеспечивал поддержку спонсорам и партнерам футбольного клуба. С новым же главой схема поменялась: «Амкару» не отказали в финансировании, но траты на клуб, по словам Гаджиева, существенно сократились. Тренер дождался погашения долгов по зарплате игрокам и покинул команду, оставив тренерский мостик молодому, по тренерским меркам, Вадиму Евсееву — в прошлом неуступчивому защитнику «Локомотива» и сборной России.
Удачная гастроль в Москву на собственный домашний матч поможет «Амкару» выжить в этом сезоне. И речь идет не о сохранении прописки в элите.
В отличие от «Амкара», который за годы игры в премьер-лиге успел полюбиться не только пермякам, «Тосно» — клуб молодой. В 2017-м, на четвертый год своего существования, команда из Ленинградской области попала в элиту российского футбола. Возросшее давление и требования коснулись не только игроков, но и финансового обеспечения клуба.
Еще одно отличие «Тосно» от пермской команды — государственных денег в клубе нет. Но, как оказалось, от этого не легче. Выход в премьер-лигу повлек за собой повышение трат; владелец клуба — компания Fort Group — внес свою лепту в размере 350 миллионов рублей, но не все спонсоры «Тосно» торопились с выполнением финансовых обязательств.
«В одиночку Fort Group не в состоянии тянуть все расходы, связанные с содержанием команды», — рассказал управляющий партнер компании Максим Левченко и назвал возникшую ситуацию «финансовой пробоиной».
Залатать пробоину помогли продажи Антона Заболотного в «Зенит» и Евгения Маркова в «Динамо». Наверняка помогло и то обстоятельство, что звездный новичок «Тосно» Павел Погребняк, ведущий, к слову, тяжбу с «Динамо», сильно поумерил свои финансовые аппетиты: по слухам, ветеран-нападающий пошел на десятикратное уменьшение зарплаты.
Левченко вскрыл карты не просто так. В зимнее межсезонье в прессе появились новости о том, что игроки клуба из Ленинградской области бойкотируют товарищеский матч против курского «Авангарда» — якобы из-за долгов.
Обстоятельство вынудило предпринимателя разрядить обстановку: по его словам, о забастовке речи не шло, но у «Тосно» реально существуют проблемы с финансами.
Так же мучительно сводят дебит с кредитом в Махачкале. Благосостояние эпохи Сулеймана Керимова осталось в прошлом. Самуэль Это'О и его звездный десант подарили махачкалинцам немало славных мгновений: завоеванные с Гусом Хиддинком в сезоне-2012/2013 бронзовые медали и 1/8 финала Лиги Европы.
Но от былого размаха остался реконструированный стадион «Хазар», превратившийся в «Анжи-Арену» на 28 тысяч мест.
Керимов, кажется, разочаровался в большом футбольном проекте. В 2013-м была объявлена смена курса: клуб отказался от дорогостоящих футболистов. Перемена была настолько резкой, что доходило до смешного. В одно трансферное окно Александр Кокорин успел перейти в махачкалинскую команду и покинуть ее; звезд республики растащили по клубам РФПЛ; некоторые, как Это О и Виллиан, уехали в Англию.
В 2014 году команда, лишенная былой огневой мощи, окунулась на сезон в Футбольную национальную лигу.
В 2016-м Керимов окончательно отказался от клуба. Его структуры продолжают выполнять долговые обязательства, а во владение «Анжи» вступил Осман Кадиев, который обещал опираться на дагестанских футболистов.
О текущем состоянии махачкалинского клуба можно судить по их трансферной политике. Акцент в «Анжи» делается на кропотливую работу скаутов. Селекционеры прочесывают клубы профессиональной футбольной лиги, ФНЛ, рыскают по не самым хитовым направлениям за рубежом. Анжи продолжает сокращать издержки: основная масса переходов — либо аренда, либо подписание свободного агента.
В таком режиме «Анжи» удалось избежать матчей на вылет в сезоне 2016/2017. В нынешнем розыгрыше РФПЛ команде только предстоит обезопасить себя от вылета.
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