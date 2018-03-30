Раса чемпионов

21 марта глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон , выступая в парламенте, заявил, что Владимир Путин хочет использовать чемпионат мира по футболу 2018 года для улучшения имиджа России. Джонсон сравнил ЧМ в России с Олимпийскими играми в Берлине. Какой была берлинская Олимпиада на самом деле, как проходили приготовления и кто разрешил Адольфу Гитлеру проводить Игры в нацистской Германии — в материале «Ленты.ру»

Берлин должен был принять Олимпийские игры еще в 1916 году, однако организации турнира помешала начавшаяся Первая мировая война. После ее окончания Германия не рассчитывала на Игры: страна проиграла в войне, находилась под санкциями и выплачивала миллионные контрибуции. Оказавшись в изоляции, Германия была отстранена от международных мероприятий, в том числе и спортивных: страна не участвовала в Олимпиадах 1920 и 1924 годов.

Однако основатель современных Олимпийских игр, барон Пьер де Кубертен с момента проведения первой Олимпиады выступал за отделение спорта от политики. Поэтому в 1931 году, вместо выбывших Рима и Будапешта, Международный олимпийский комитет (МОК) выбрал местом проведения Олимпийских игр 1936 года Берлин. И Германия после длительной изоляции вернулась в мировую спортивную элиту.

В 1933 году к власти в Германии приходит национал-социалистическая партия во главе с Адольфом Гитлером. Новый лидер не видит смысла в проведении Игр и называет Олимпиаду «изобретением евреев и масонов». К Гитлеру присоединяется Национал-социалистический союз студентов. По их мнению, арийские спортсмены не должны соревноваться с представителями «неполноценных» народов. Гитлер задумывается об отказе от Игр и переносе соревнований в другую страну.

Однако начальник управления пропаганды НСДАП Йозеф Геббельс выступает решительно против. Министр объясняет Гитлеру, что Олимпиада может стать мощным сподвижником нацистской пропаганды. Масштабное событие окажет влияние на репутацию страны и покажет ее величие. По мнению Геббельса, Олимпийские игры представят новую Германию: стремящуюся к миру, не раздираемую внутренними политическими конфликтами, с сильным народом и лидером. Положительный имидж для страны — это выход из политической изоляции, налаживание экономических контактов и, как следствие, — приток капиталов, в которых Германия так остро нуждается. Гитлер соглашается с помощником и дает добро на подготовку к Играм.

Чтобы сделать Олимпиаду лучшей в истории, Гитлер увеличивает бюджет до 20 миллионов рейхсмарок (8 миллионов долларов). При этом изначально планировалось потратить только три миллиона. Впоследствии немцем удастся отбить только шесть процентов расходов на Игры. Вместо реконструкции Почтового стадиона планируется возведение нового спортивного объекта. В Берлине в рекордные сроки, за три года (!), строится новый спортивный комплекс: стадион на 86 тысяч мест, открытая арена, плавательный бассейн, открытый театр, манеж для верховой езды, отдельный хоккейный стадион и Олимпийская деревня Wustermark.

Деревня располагалась в 10 километрах от Берлина. В работе участвовали только немецкие строители арийского происхождения: нацисты следили за этим тщательнее, чем за ходом стройки. На площади в 540 тысяч квадратных метров разместилось 150 зданий. На территории деревни вырыли озеро, установили финские бани и террасы с кафе. В годы Второй мировой войны Олимпийская деревня будет использоваться для размещения раненых Вермахта, а после взятия Берлина — для заключения военнопленных и допросов разведчиками СМЕРШа.

Специально к Играм создаются эскизы значков, медалей, наград и сувениров со свастикой и немецким орлом. Символом одиннадцатой Олимпиады становится четырехметровый колокол весом в 10 тонн, на котором металлическими буквами было высечено: «Я созываю молодежь всего мира». Выделенного бюджета для замыслов Гитлера не хватает: только строительство стадиона обходится Германии в 77 миллионов рейхсмарок. Гитлер хочет сделать Берлин похожим на Древний Рим, поэтому стадион строится из натурального камня, придающего сооружению античный вид. Тренировочные площадки делают тех же размеров, что и соревновательные на Олимпийском стадионе. Главным новшеством спортивного комплекса становится бассейн с 25-метровыми дорожками и окнами, ставни которых управлялись пультом и электрическим приводом.

Организацию Игр доверяют публицисту и теоретику спортивного движения Карлу Диму. Якобы не благонадежный из-за еврейских родственников жены, Дим тем не менее становится ключевой фигурой в идейной составляющей Олимпиады наравне с министром пропаганды Геббельсом. По их задумке, необходимо развить идею о взаимосвязи между Олимпиадой в Древней Греции и Третьем рейхе. В СМИ культивируют образ идеального, в том числе и физически, арийца. Ориентиром выбрана античность, в скульптурах которой подчеркнута сила. Немцам твердят: Третий рейх — наследник «Священной Римской империи германской нации», а следовательно ее культуры и мощи. Выступая по радио с обращением к немецкому народу, Пьер де Кубертен говорит: олимпизм станет новой религией.

Вслед за началом стройки мировая звезда кинодокументалистики Лени Рифеншталь начинает подготовку к съемкам фильма «Олимпия», первой кинозаписи Олимпийских игр, вошедшей в историю документалистки. В фильме раскрывается идея взаимосвязи античности и Третьего рейха. Геббельс хотел, чтобы зритель увидел не просто хронику спортивного мероприятия, а пропаганду величия Германии в глазах мирового сообщества. И режиссер включается в нацистские манипуляции.

Пока Германия готовилась к Играм, мировое сообщество не молчало. У противников нацистских Игр появляется идея провести альтернативную Олимпиаду в Барселоне. Когда спортсмены уже начали съезжаться на соревнования, их пришлось отменить — в Испании началась гражданская война.

С призывами отменить Игры выступили и американцы. К ним присоединились делегации Франции, Великобритании, Чехословакии, Швеции и Нидерландов. Они выразили недовольство политикой превосходства арийской расы и изгнания евреев и цыган из жизни немецкого общества. С 1933 года евреям везде говорят нет: немецкая ассоциация бокса выгнала чемпиона Эрика Силига за еврейское происхождение, вслед за ним было расторгнуто соглашение с теннисистом Дэниелом Пренном; прыгунью в высоту Гретель Бергман и вовсе попросили из олимпийской сборной. Евреи систематически лишались права участия в жизни страны, что не могло ни вызвать недовольство у мирового сообщества.

Однако президент Американского олимпийского комитета Эвери Брэндедж выступил против бойкота, заявляя, что политике нет места в спорте: «Сама основа современного возрожденного олимпийского движения будет подорвана, если позволить отдельным странам ограничивать участие в Играх из-за классовой принадлежности, вероисповедания или расы». Брэндедж заявлял, что к еврейским атлетам относятся справедливо, а американцы не должны участвовать в «еврейско-нацистской перебранке». В 1935 году споры о проведении Игр достигли пика и Брэндедж заговорил о существовании «еврейско-коммунистического заговора», нацеленного на то, чтобы Штаты бойкотировали Игры.

Брендеджу пытались перечить, но эти попытки быстро пресекались. Члена МОК Эрнста Ли Янке исключили из комитета за выступления против берлинских Игр. Янке в итоге стал единственным членом МОК, которого выгнали из организации. Позиция МОК по поводу Олимпиады-36 обуславливалась отношением Кубертена к нацизму.

Еще в 1920-х он завел знакомство с соратником Гитлера Германом Эссером. Группенфюрер нацистского авиакорпуса неоднократно приезжал в швейцарскую Лозанну, где жил основатель Игр. В письмах берлинским коллегам Эссер рассказывал, что барон забыт старыми друзьями и прельщен идеями нацистов. Кубертена пригласили посетить Германию, и он в благодарственном письме выражал Гитлеру свою верность. Барон даже обдумывал идею передачи немецкому правительству своих многочисленных сочинений. Кубертен назвал Гитлера «одним из лучших творческих духов нашей эпохи», считал нацистскую Германию духовным хранителем олимпийских идей и хотел сделать страну постоянной хозяйкой Игр.

На руку гитлеровской Германии сыграла и собственная политика. Перед Олимпиадой было приостановлено действие законов против представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Немецкое правительство уменьшило антисемитскую риторику. Когда президент МОК Анри де Байе-Латур прибыл в Германию, он выразил недовольство юдофобскими лозунгами и плакатами. Гитлер стал спорить: «Господин президент, когда вы приходите в гости, вы же не учите хозяев, как смотреть за домом, правда?» Латур нашел, что ответить: «Я прошу прощения, канцлер, но когда на стадионе появляется флаг с пятью кольцами — это уже не Германия, это Олимпия, и хозяева в ней — мы».

С улиц Берлина убрали антиеврейскую рекламу и книги. Немецким средствам массовой информации запретили выпускать антисемитские материалы. Жителям столицы рекомендовали отказаться от критических высказываний в адрес евреев во время Олимпиады.

Чтобы создать некое подобие либерализма, нацисты даже разрешили еврейской фехтовальщице Хелене Майер представлять Германию на Олимпийских играх. Впоследствии она выиграла серебряную медаль и, как и другие немецкие медалисты, отдала на подиуме нацистский салют. После окончания Игр дядя Майер погибнет в концентрационном лагере, а сама спортсменка эмигрирует в США.

Кроме нее немецкое правительство пустило на Игры еще девять еврейских спортсменов. Благодаря лоббированию МОК и усилиям нацистов Союз любительского спорта США в декабре 1935 года проголосовал за участие в Играх. Примеру американцев последовали и другие страны. Играм дали зеленый свет.

1 августа 1936 года Гитлер объявил ХI Олимпийские игры открытыми. Город вычистили до блеска, стадион «Шпортпаласт» был полон радостных немцев, а приезд Гитлера сопровождался игрой оркестра, которым дирижировал композитор Рихард Штраус (музыка с церемонии до сегодняшнего дня используется в заставке программы «Что? Где? Когда?»). Выступление Гитлера было срежиссировано командой Геббельса: Гитлер, охраняемый от толпы 40 тысячами штурмовиков, поднялся по лестнице, чье строение было навеяно римским Колизеем, выпустил на стадионе 20 тысяч почтовых голубей, пока над стадионом кружил дирижабль длиной почти 304 метра с олимпийским флагом, и произнес пламенную речь, посвященную открытию Игр. Позади него стояли болгарский царь, наследники престолов из Швеции, Греции, Италии и сыновья фашистского диктатора Бенито Муссолини . Повсюду развевались флаги со свастикой. Зрители встали, подняв правые руки. Над ареной разнеслись нацистские приветствия.

После открытия по олимпийскому стадиону прошагали представители сорока девяти команд — больше, чем на всех предыдущих Играх. Знаменосцы, проходя мимо Гитлера, должны были преклонить флаги перед нацистским лидером. Однако американский спортсмен проигнорировал требование, пройдя мимо Гитлера. Сборная США демонстративно отвернулась от фюрера.

Не прошагала по стадиону и сборная СССР. Советские спортсмены в Играх не участвовали, так как до 1951 года в стране не было олимпийского комитета, а отношения с Веймарской республикой находились в замороженном состоянии. В знак протеста не приехали некоторые еврейские спортсмены: велосипедист Милтон Грин из сборной США, атлеты из Франции, Австрии и Канады. Однако несмотря на это, количество участников для тех лет было зашкаливающим — всего 4066 атлетов (3738 мужчин и 328 женщин).

Кульминацией церемонии открытия стало прибытие факелоносца, принесшего эстафетный огонь из греческого города Олимпия. Дим и Геббельс спланировали эстафету по образцу той, что проводилась в Афинах в 80 году до нашей эры и ввели это в традицию. Факельные шествия имели большое значение для нацистской пропаганды. Подобные парады должны были создавать у немцев ощущение сопричастности к власти.

Маршрут первой эстафеты был тщательно продуман, он пролегал из Олимпии, через Афины, Дельфы, Салоники, далее — Софию, Белград, Будапешт, Вену, Прагу, Дрезден и, наконец, Берлин. Огонь проделал путь длиной в три тысячи километров по территории семи государств. В эстафете участвовало ровно 3075 атлетов, каждый из которых нес факел ровно один километр пути. В Берлине факелоносец присоединился к митингу Гитлерюгенда: затем огонь зажгли на Олимпийском стадионе.

После окончания церемонии спортсмены уехали в Олимпийскую деревню. Атлетам, выступающим на Играх, создали комфортные условия. Несколько раз в день давал концерт военный оркестр. Олимпийская деревня обслуживалась круглосуточно. Кормили атлетов в «Кухне 38 наций», где выполнялись индивидуальные запросы спортсменов. Из-за того, что в рацион многих команд входили яйца, потребление этого продукта для берлинцев было временно урезано, чтобы гости ели без ограничений. Кроме того, жителям запретили сушить белье на балконах, чтобы не портить вид города.

Помощники Гитлера один за другим закатывали приемы для иностранных делегаций: министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп на вилле угощал гостей шампанским, министр авиации Герман Геринг устроил вечеринку с аттракционами, а Геббельс отвез иностранцев на остров с мерцающими деревьями и живой музыкой.

Еще одним новшеством Игр стали телетрансляции с олимпийской арены. Специально к Играм в Берлине было построено 33 общественных телетеатра, где было показано 48 про­грамм с Олимпийских игр. Публика поняла, что с помощью телевидения можно лучше рас­смотреть детали соревнований. Поэтому би­лет в телетеатр купить было сложнее, чем на сами Игры.

Спортивные соревнования начались на следующий день после церемонии открытия. Первым Олимпийским чемпионом стал немец Ганс Вельке в толкании ядра. Трибуны неистовствовали. Гитлер пригласил олимпийца в ложу и предвкушал дальнейшие победы немцев. Фюрер поздравил также трех финнов, победивших на 10-километровой дистанции, и немок, занявших первое и второе места в метании копья.

Однако сладость от Игр Гитлеру подпортили некоторые спортсмены. Глава государства должен был приветствовать всех победителей независимо от цвета кожи и национальности. Делать это выборочно не представлялось возможным. Поэтому в первый день соревнований нацистский лидер покинул Олимпийский стадион после совета ближайшего окружения: либо поздравляй всех медалистов, либо никого. Гитлер выбрал второй вариант.

Главной звездой Олимпиады стал чернокожий американец Джесси Оуэнс . Легкоатлет был одним из десяти детей в бедной семье. Еще в школе на Оэунса обратил внимание учитель физкультуры и предложил мальчику заниматься спортом профессионально. Парню было сложно выступать на соревнованиях: остальная команда состояла из белых атлетов. Однако он не обращал на это внимания и стал звездой американского спорта. Имея бэкграунд борца с расовыми предрассудками, Оуэнс отправился в нацистский Берлин. С выдающимися для того времени результатами спортсмен стал чемпионом на дистанциях 100 и 200 метров и помог сборной США завоевать золото в эстафете на Олимпиаде в Берлине.

Затем спортсмен победил в соревнованиях по прыжкам в длину, установив рекорд — восемь метров и шесть сантиметров. Это достижение продержалось более 20 лет. Соперником африканца в финале был немец Луц Лонг, и пока местная пресса называла чемпиона не иначе как «негром Оуэнсом», Лонг поздравил соперника и остался его другом до самой смерти в 1943 году. Гитлер предпочел с афроамериканцем не встречаться. Как и с олимпиониками-евреями.

А их было немало: венгерский борец Кароль Карпати, его соотечественницы — прыгунья в высоту Иболия Зак и фехтовальщица Илона Шахерер-Элек, австрийский тяжелоатлет Роберт Файн, французский пловец Альфред Накаш. Для еврейских атлетов, не успевших уехать из Германии и оккупированных ею территорий, Олимпийские игры в Берлине могли стать последними. Как и других евреев, олимпиоников ожидала смерть в концентрационных лагерях. Однако статус чемпионов позволил некоторым из них оказаться в трудовых лагерях и выжить.

Одним из них был пловец Накаш. На дебютной Олимпиаде в Берлине атлет стал четвертым и намеревался выступать еще долгие годы. Однако в 1940-м вместе с женой и двухлетней дочерью он попал в Освенцим. Семью спортсмена расстреляли, а Накаш подвергся издевательствам: его заставляли соревноваться с другими заключенными: проигравших заплыв — расстреливали. В лагере атлет похудел на 40 килограммов и почти перестал разговаривать. Однако ему удалось выжить. После освобождения Накаш вернулся к тренировкам и установил новый мировой рекорд в эстафете. Пловец выступил на первых после войны Играх в Лондоне, затем оставил спорт и уехал на удаленный остров в Индийском океане. Там участник Игр в Берлине открыл школу по плаванию. В 1983 году его нашли в бассейне мертвым.

Олимпиада продолжалась с 1 по 16 августа 1936 года. Всего было разыграно 129 комплектов медалей в 19 видах спорта. Германия победила в общекомандном зачете, завоевав 89 медалей, из них 33 — золотых. Американцы, ставшие вторыми, выиграли 24 золотые награды. На третьем месте расположилась фашистская Италия.

Судьба героев Олимпиады 1936 года сложилась по-разному. Руководитель олимпийской деревни Вольфганг Фюрстнер покончил жизнь самоубийством через три дня после окончания Игр. Его уволили с военной службы за сокрытие еврейского происхождения. Польский пловец Илья Шрайбман и фехтовальщик Роман Кантор, участвовавшие в Олимпийских играх до 1936 года, погибли в концентрационных лагерях.

Большинство немецких олимпиоников отправились на войну и погибли на полях сражений: чемпиона по конному спорту Людвига Стуббендорфа убили на Восточном фронте в 1941 году. Толкатель ядра Ханс Вельке пошел в полицаи, был пойман и убит партизанами в 1943-м под Хатынью.

Победитель в командном первенстве по конкуру Хайнц Брандт, по одной из версий, и вовсе спас Гитлеру жизнь. Став штабным офицером, он присутствовал на заседаниях НСДАП и случайно задел портфель-бомбу, оставленную покушавшимся на фюрера полковником Клаусом фон Штауффенбергом. Олимпионику оторвало ногу, и на следующий день он скончался. Благодаря действиям подчиненного Гитлер выжил и дал Брандту посмертное звание генерал-майора.

После окончания Олимпиады оставалось еще три года до начала войны. Нацисты ликовали. Берлинская Олимпиада прошла по плану. Международная пресса признала, что Германия провела самые успешные Игры в истории. « Нью-Йорк Таймс » заявила, что Олимпиада «вернула Германию в лоно наций» и «сделала ее более человечной». Тысячи туристов уезжали из Германии с радостными воспоминаниями о гостеприимстве немецкого народа, пораженные спортивными сооружениями и уровнем организации соревнований. Гитлер получил желаемое: мир увидел великую Германию и восхитился ей.

Только в 1946 году МОК официально признал вину за действия в начале 30-х годов. Помпезные нацистские Игры в Берлине вошли в историю как одна из главных ошибок олимпийского движения.