Элис Старцева из Соколиной горы стала победительницей городского первенства

Среди девушки 1999-2001 годов рождения в первенстве столицы по дзюдо Элис Старцева, воспитанница секции вольной борьбы Досугового центра «Соколинка», одолела семерых спортсменок.

Всего в соревновании участвовали сто пятьдесят человек. Юная спортсмена из Соколиной горы заняла первое место в весовой категории 78 килограммов и больше. Как сообщили в досуговом центре, большое участие в спортивном росте Элис принимает ее отец, энтузиаст тренерского дела Антон Старцев . Многие из воспитанников Старцева побеждают на районных и окружных соревнованиях.

Подробную информацию об условиях записи в спортивную секцию по вольной борьбе и другим дисциплинам можно уточнить по следующим телефонам: +7 (499) 166-70-64, +7 (499) 166-70-37.

Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».