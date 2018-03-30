Ещё
Элис Старцева из Соколиной горы стала победительницей городского первенства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Элис Старцева из Соколиной горы стала победительницей городского первенства 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Среди девушки 1999-2001 годов рождения в первенстве столицы по дзюдо Элис Старцева, воспитанница секции вольной борьбы Досугового центра «Соколинка», одолела семерых спортсменок.
Всего в соревновании участвовали сто пятьдесят человек. Юная спортсмена из Соколиной горы заняла первое место в весовой категории 78 килограммов и больше. Как сообщили в досуговом центре, большое участие в спортивном росте Элис принимает ее отец, энтузиаст тренерского дела Антон Старцев. Многие из воспитанников Старцева побеждают на районных и окружных соревнованиях.
Подробную информацию об условиях записи в спортивную секцию по вольной борьбе и другим дисциплинам можно уточнить по следующим телефонам: +7 (499) 166-70-64, +7 (499) 166-70-37.
Фото: предоставлено Досуговым центром «Соколинка».
Управа района Соколиная гора: последние новости
Спортсмены из досугового центра «Соколинка» участвовали в окружных соревнованиях Сотрудник предприятия Соколиной горы получил благодарность от мэра столицы Собянин: Москвичи сами определили концепцию обновленного Олимпийского парка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар по Британии: ФИФА предпочла судей из России13
ЦСКА обыграл СКА в овертайме
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Медведева нашла новую работу3
Карпин продает квартиру с шестью туалетами48
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение