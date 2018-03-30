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Губернатор Ростовской области: «Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше, конечно»
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Губернатор Ростовской области: «Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше, конечно» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Soccer News
Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что его не полностью устраивает состояние поля «Олимп-2», на котором пройдет матч чемпионата России «Ростов» — ЦСКА. Ранее игроки "Зенита" раскритиковали качество поля.
— Состояние поля к игре с ЦСКА? Хотелось бы лучше, конечно, — цитирует DonNews.ru Голубева. — Но такой уж март получился для Ростова. Мы играли в начале месяца и очевидно, что газон был некачественный. Но агрономы сказали, что в течение ближайших двух недель поле удастся реанимировать, это позволяют и погодные условия
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