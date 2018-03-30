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Сабо: «Помогу Алиеву стать хорошим тренером»
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Сабо: «Помогу Алиеву стать хорошим тренером» 

Soccer News 9 минут назад
Фото: Soccer News
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо оценил перспективы Александра Алиева в качестве тренера.
Напомним, что известный в прошлом футболист возглавил аматорский клуб «Хмельницкий».
"Он парень умный. И футболистом был толковым, и хитрым. В моем понимании тренер должен быть человеком грамотным и не употреблять спиртные напитки. На тренерских курсах ему должны предоставить хорошего педагога.
Пусть Алиев идет на тренерские курсы. Я ему, наоборот, помогу. Он должен стать нормальным тренером. У него есть огромный футбольный опыт, который он получил в качестве игрока. Теперь ему нужно работать над тем, чтобы воспитывать в дальнейшем молодежь.
Александр понял, что где-то был не прав и теперь хочет доказать, что у него может быть футбольное образование. Помогу ему, чтобы он стал хорошим тренером", — сказал он.
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