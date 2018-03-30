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НХЛ. «Бостон» победил «Тампу» Кучерова и вышел в лидеры Востока
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НХЛ. «Бостон» победил «Тампу» Кучерова и вышел в лидеры Востока 

Вести.Ru 40 минут назад
В Национальной хоккейной лиге впервые с 18 октября сменился лидер Восточной конференции. Им стал клуб «Бостон Брюинз», который обыграл прямого конкурента и предыдущего лидера «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2.
В составе победителей шайбы забросили Тим Шаллер (20-я минута), Давид Пастрняк (20-я), Патрис Бержерон (52-я) и Брэд Маршанд (60-я). У проигравших отличились Джей Ти Миллер (2-я2) и Виктор Хедман (54-я). Российский нападающий гостей Никита Кучеров записал на свой счет результативную передачу. Всего на счету форварда 97 очков (38 шайб + 59 передач). Всписке бомбардиров лиги он уступает Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз», в активе которого 102 (40+62) очка. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 29.
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