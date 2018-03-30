НХЛ. «Бостон» победил «Тампу» Кучерова и вышел в лидеры Востока

В Национальной хоккейной лиге впервые с 18 октября сменился лидер Восточной конференции. Им стал клуб «Бостон Брюинз», который обыграл прямого конкурента и предыдущего лидера «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:2.