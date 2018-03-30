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Главные события ночи с 29 на 30 марта
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Главные события ночи с 29 на 30 марта 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Происшествие в Ливии, победа ЦСКА и заявление торгпреда России в США.
Восемь человек стали жертвами взрыва автомобиля в ливийском городе Адждабия. Причина происшествия в данный момент неизвестна. Пострадали 11 человек.
Московский ЦСКА одолел санкт-петербургский СКА в первом финальном матче западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в пользу москвичей составил 5:4.
Торговый представитель России в США Александр Стадник рассказал, что нашел себя в списке высылаемых российских дипломатов. Он не удивился данному факту, когда находился в Москве.
Вечерняя Москва: последние новости
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