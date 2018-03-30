Главные события ночи с 29 на 30 марта

Происшествие в Ливии, победа ЦСКА и заявление торгпреда России в США.

Восемь человек стали жертвами взрыва автомобиля в ливийском городе Адждабия. Причина происшествия в данный момент неизвестна. Пострадали 11 человек.

Московский ЦСКА одолел санкт-петербургский СКА в первом финальном матче западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Счет в пользу москвичей составил 5:4.