Тест: узнайте, какое платье вам нужно купить этой весной

Говорят, ничто не может так улучшить настроение женщины, как покупка нового наряда. Наверняка вы уже проходили наш тест и знаете, какой стиль одежды вам подходит, а также все выяснили о собственном типе фигуры.

Сегодня «Летидор» предлагает пройти несложный тест и узнать, каким платьем вам непременно нужно себя порадовать этой весной.

Фото: Shutterstock.com Пройдите другие наши тесты:

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