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Японские журналисты посетили базу «Рубина»
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Японские журналисты посетили базу «Рубина» 

LiveSport.Ru 34 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
Базу казанского «Рубина» посетили 28 представителей крупнейших японских СМИ, сообщает официальный сайт казанской команды.
Перед гостями выступил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов. Журналисты осмотрели тренажёрный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле, которое было построено к Кубку конфедераций.
На базе «Рубина» будет жить и тренироваться сборная Японии во время чемпионата мира 2018 года.
На групповом этапе Япония сыграет с командами Польши, Колумбии и Сенегала.
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