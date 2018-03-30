Японские журналисты посетили базу «Рубина»

Базу казанского «Рубина» посетили 28 представителей крупнейших японских СМИ, сообщает официальный сайт казанской команды.

Перед гостями выступил генеральный директор «Рубина» Рустам Саяхов . Журналисты осмотрели тренажёрный зал, раздевалки, зону для восстановительных процедур, номера, пресс-центр и тренировочное поле, которое было построено к Кубку конфедераций.

На базе «Рубина» будет жить и тренироваться сборная Японии во время чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе Япония сыграет с командами Польши, Колумбии и Сенегала.